Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Vazife, samimiyet, ihlas, disiplin ve çalışmakla yerine getirilebilir. Bu noktada işin farkındalığı açısından Erzurum'da bir sıkıntı yok. Bütün kademeler bu hususta ciddi gayreti gösterecek durumdalar." dedi.

ERZURUM

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'ndeki Sandık Bazlı İstişare Toplantısı'nda, AK Parti'yi diğer partilerden ayıran birçok önemli özellik bulunduğunu, bunlardan bir tanesinin ihtiyaçlar çerçevesinde işleri birlikte yürütürken bir başka ekibin de aynı anda başka bir işi yapabilmesi olduğunu söyledi.

İktidar partisi olarak devlet işlerini yürüttüklerini aktaran Akdağ, "Devlet işlerini yürütürken onu da bölümlere ayırabiliriz. İçeride ve dışarıda işlerimiz var, ekonomi bir taraftan yürüyor, ama aynı zamanda partimizle ilgili çalışmalarımızı da çok disiplinli ve düzenli şekilde yürütebiliyoruz." diye konuştu. Akdağ, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Liderlik seviyesindeki insanlar belli bir konuya odaklanırken diğer konuları da aynı anda başarılı götüremeyebilir, bu çok özel bir ilerleme kabiliyeti gerektirir. Şükürler olsun ki sayın Cumhurbaşkanımız bu vasıflara haiz. Dolayısıyla bir taraftan bu kadar sıkıntı ile uğraşırken diğer taraftan parti çalışmalarımızdaki disiplini hiç kaybetmiyoruz. Erzurum'da bizim farklı bir durumumuz var. Erzurum da AK Parti kurulduğundan beri her zaman başa güreşmiş, liderliğe, şampiyonluğa oynamış şehirlerden biridir. Bu mesuliyetimizi tarihin bu döneminde, 2018 ve 2019'da da artırıyor. Yani çıtamız çok yüksek ve bunu aşağı düşüremeyiz."

Erzurum'un geçen yıl nisandaki seçimlerde yüzde 75 oy oranıyla büyükşehirler arasında Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Akdağ, önümüzdeki her iki seçim için çıtayı seviyesinde tutmak ve bayrağı buradan alıp ileri götürmek gibi vazifelerinin bulunduğunu kaydetti.

"Vazife, samimiyet, ihlas, disiplin ve çalışmakla yerine getirilebilir." ifadesini kullanan Akdağ, şöyle devam etti:

"Bu noktada işin farkındalığı açısından Erzurum'da bir sıkıntı yok. Bütün kademeler bu hususta ciddi gayreti gösterecek durumdalar. Bütün mesele bunun en doğru şekilde nasıl yapılacağıdır. İşte bu toplantıları bunun için yapıyoruz. Bu çalışmalara gönüllü olarak katılıyorsunuz. Parti yönetiminde olmak önemli bir meseledir. Bu profesyonel bir iş değildir, insanların gönlüyle, ülkeleri ve partileri için gayret etmesidir. Dolayısıyla bu her türlü takdirin üzerindedir. Niyeti halis tutmak kaydıyla yaptığınız çok hayırlı bir iştir."

Toplantıya, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Muhabir: Muhammet Mutaf,Yunus Hocaoğlu