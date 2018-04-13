BURSA

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "SSK'yı batıran adam, kalkmış bugün sağlık sistemiyle ilgili laf ediyor. Önce sen kapının önünü temizle bakalım." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa'nın Karacabey ilçesinin Hamidiye Mahallesi'nde yapılan sağlık ocağının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaptığı yatırımları, aldığı mesafeleri dünyanın gıptayla izlediğini söyledi.

Çeşitli saldırılarla istikrar ve siyasi gücü yerle yeksan etmek, istikrarsızlaştırmak adına yapılan her türlü kirli operasyonlara rağmen Türkiye'nin adımlarını güçlü bir şekilde atmaya devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Rusya Devlet Başkanı'nın katılımıyla temelini attığımız Akkuyu Nükleer Santrali var. Bu, Türkiye'de şu ana kadar gerçekleştirilen ilk nükleer santral. Cumhuriyet tarihinde bırakın bunun temelini atmayı, ifade etmek, bir rüya olmuş. Bunun temelinin atılmamasını gerekçeler arkasına gizlemek için çeşitli nedenler ileriye sürülmüş." diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Halbuki biz, enerji ihtiyacı ve tedariki bakımından kendi imkanlarımızla bunu karşılayamıyoruz. Yıllık 50-60 milyar dolar enerji ithalatı yapıyoruz. Keşke bunları çok çok öncelerden tasarlayıp yapabilseydik de ülke bugün daha farklı noktaya gelseydi. Şükürler olsun şimdi bunları gerçekleştirecek bir irade ve güç var. Bunları engellemeye çalışan kim olursa olsun onları bir tarafa koyarak, yapacakları hizmetin üzerine üzerine giden bir liderimiz, hükümetimiz var."

"Türkiye hepimizin"

Çavuşoğlu, merkezi irade, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin kavgasız, sıkıntısız bir şekilde uyum içinde hizmet etmeye devam ettiğini dile getirerek, "Mudanya'da yıllardır beklenen sahil bandını yaptık. Bunun temelini attık, açılışını gerçekleştiriyoruz. Bakıyoruz ki bir başka partili olan belediye başkanı yanımızda yer alamıyor. Yazık, günah değil mi? Türkiye hepimizin. İnsanların tercihlerine saygı duyacağız." ifadesini kullandı.

Hizmetin odağına insanı koyduklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyoruz ve zenginliğimizi de ülkemizin en güçlü çimentosu, betonu olarak görüyoruz. Bundan sonra da istikametimiz böyle olmaya devam edecek. Yeter ki siz desteği verin, bizimle beraber devam edin. Marifet, iltifata tabidir. Siyasetçinin iltifatını biliyorsunuz zaten. Sağlık yatırımları konusunda kimileri dilinin ucundan eleştirmeye çalışıyor olabilir. İnsanın olduğu yerlerde aksaklıklar söz konusu olabilir. Bazı yerlerdeki bazı aksaklıkları göz önüne getirerek, dilinin ucuyla da olsa eleştirmeye yeltenenler oluyor, sağlık hizmetlerimizi. Yapıcı eleştiriye sonuna kadar açığız ama yıkıcı, sadece muhalefet etmek anlayışıyla yapılan eleştiri, siyaset yapmaktan farklıdır ve güzellikleri görmezden gelmektir. Bu, siyaset anlayışıyla bağdaşmaz."

Çavuşoğlu, bundan 15 yıl önce sağlık hizmetlerinin durumunu unutmadıklarını vurgulayarak, "Bunu bize unutturmaya çalışanlar var. SSK'yı batıran adam, kalkmış bugün sağlık sistemiyle ilgili laf ediyor. Önce sen kapının önünü temizle bakalım." dedi.

Konuşmanın ardından sağlık ocağının açılışı yapıldı.

Muhabirler: Büşra Nur Özcan, Mustafa Bikeç