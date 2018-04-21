Başbakan Yardımcısı Işık, "Yeni dönemde artık şu parlamento aritmetiğinde, 'Şu şununla mı koalisyon yapar, bu bununla mı koalisyon yapar.' gibi bir problem olmayacak. Yönetimde istikrarı inşallah 24 Haziran'da sandıkta sağlayacağız." dedi.

Fotoğraf:AA/Metin Girgin

KOCAELİ

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nca Gebze ilçesi Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, burada 24 Haziran seçim startını başlatarak, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Işık, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için yeni bir milat olacağını, 16 Nisan 2017 referandumunun aslında Türkiye'de yeni sisteme geçişin tarihi olduğunu belirterek, "Ama bunun uygulamaya geçişi 24 Haziran olacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunun aslında ilk işaretleri seçim tarihinin açıklanmasıyla gelmeye başladı. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını Meclis'te milletvekilleri olarak da kendi aramızda yaptığımız konuşmalarla ortaya koyduk. Şimdi yasama ve yürütme birbiriyle çok kalın hatlarla çizgilerle ayrıldı." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Işık, artık milletvekillerinin bakan olamayacağını anımsatarak, bunun aslında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının ilk işareti olduğunu belirtti.

"Yeni dönemde istikrar Meclis'te değil, sandıkta olacak"

Şu anda siyasette bir aksiyomatik değişiklik yaptıklarını, bu değişiklikle artık Türkiye'de istikrarın Meclis'te değil, sandıkta sağlanacağını anlatan Işık, artık hükümeti halkın sandıkta belirleyeceğini vurguladı.

Ülkeye kim hizmet edeceğinin, hizmet sorumluluğunu kimin üstleneceğinin bu sandıkta belli olacağına işaret eden Işık, şunları kaydetti:

"Mesela 24 Haziran 2018 akşamında sandıklar açıldığında iki şey göreceğiz. Birincisi, parlamentodaki aritmetik dağılımı göreceğiz. TBMM 5 yıllığına yenilenmiş olacak. İkinci göreceğimiz sonuç nedir? Hangi aday yüzde 50'nin üzerinde oy aldı ve cumhurbaşkanı seçildi. Bizim inancımız inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran akşamında yeterli desteği alıp cumhurbaşkanı seçilmesi yönünde. Yeni dönemde artık şu parlamento aritmetiğinde 'Şu şununla mı koalisyon yapar, bu bununla mı koalisyon yapar.' gibi bir problem olmayacak. 'Ben A'ya oy verdim ama B koalisyonu çıktı.' gibi bir sorunla karşı karşıya kalmayacağız. Türkiye bunu 1990'lı yıllarda çok yaşadı. Yönetimde istikrarı inşallah 24 Haziran'da sandıkta sağlayacağız."

"Temsilde adalet ittifak sistemiyle sağlanacak"

Başbakan Yardımcısı Işık, temsilde adaleti de yeni getirdikleri ittifak sistemiyle sağlayacaklarını, artık ittifakların milletin gözünün önünde olacağını ifade etti.

AK Parti ile MHP'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde ittifak yaptığını anımsatan Işık, "Bunu herkes biliyor mu, biliyor. Oyunu verirken insanlar bunu dikkate alacak mı, alacak. Yani yarın seçimden sonra 'Ben sizin MHP ile ittifak yapacağınızı bilseydim size oy vermezdim.' veya bir MHP'linin, 'Ben sizin AK Parti ile ittifak yapacağınızı bilseydim size oy vermezdim.' gibi bir ifadesi olabilir mi, olamaz. Her şey dürüst, açık ve şeffaf bir şekilde halkın önünde oluyor. Bu neyi getirecek Türkiye'de? Türkiye'de orta ve uzun vadede uzlaşma kültürünü artıracak." ifadelerini kullandı.

"Seçime en hazır parti AK Parti'dir"

Şu anda seçimlere en hazırlıklı partinin AK Parti olduğunu, zaten AK Parti olarak hiç seçim atmosferinin dışına çıkmadıklarını vurgulayan Işık, Türkiye'de AK Parti'nin seçim serüveninin Kocaeli'nin o dönem Ereğli beldesindeki seçimleriyle başladığını anımsattı.

O günden bugüne 13 seçim yapıldığına değinen Işık, şöyle devam etti:

"24 Haziran seçimleri bizim gireceğimiz 14. seçim. Bunun 3'ü referandum, 10'u belediye ve milletvekilliği seçimiydi. Biz AK Parti olarak Allah'a şükür seçimlere hazırız. Bizim teşkilatlarımız dimdik ayakta. Zaten kongre sürecini yeni bitirdik. İstanbul ve İzmir kongrelerini inşallah önümüzdeki günlerde yapacağız. Yenilenmiş, tazelenmiş ve güçlü teşkilat yapısıyla seçime hazırız ama aynı zamanda ülkeyi yönetmeye, zihnen yönetmeye en hazır parti olarak da 16 yıllık birikimin verdiği tecrübe ve öz güvenle Türkiye'yi yönetmeye en hazır parti yine AK Parti'dir. Hamdolsun, 16 yıldır bir sabırla ve büyük bir kararlılıkla verdiğimizin emeğin, mücadelenin bir sonucudur. Bölgesel ve küresel dengelere en hakim olan, dış politika tecrübesi en güçlü kadronun yine AK Parti kadrosu olduğu da su götürmez bir gerçektir. Her açıdan baktığımızda, ekonomide, dünya ve Türkiye gerçeklerini en iyi bilen ve fırtınalı denizlerde dahi gemiye su aldırmadan büyük bir başarıyla o fırtınayı atlatan kadro başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti kadrolarıdır."

Kocaeli teşkilatlarının sürekli bir eğitim içerisinde olduğunu ve teşkilatların aynı noktaya bakmasını, birlikte uyumlu çalışmasını sağlamaya yönelik programlarını aksatmadığını aktaran Işık, kuruldukları ilk günden beri bu eğitim programlarını büyük bir kararlılıkla ve sabırla sürdürdüklerini belirtti.

"En hazırlıklı teşkilat Kocaeli teşkilatıdır"

"AK Parti içerisinde 24 Haziran'a en hazırlıklı teşkilat da hiç kuşkusuz Kocaeli teşkilatıdır." diyen Başbakan Yardımcısı Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kocaeli teşkilatlarımız kongrelerini tamamlar tamamlamaz hemen eğitim programına başlıyor. Niye? Çünkü biz sahada birbirine gözü kapalı pas atan ve kimin hangi saniyede, hangi pozisyonda, hangi noktada olacağını gözü kapalı bilen bir takımın oyuncularıyız. Onun için sahada karşımızda tutunacak rakip yok. Kocaeli bir dönem CHP'nin kalesi olarak bilinen bir şehirdi. 1989 seçimlerinde Gebze, Çayırova, Derince, Körfez birçok belediye CHP'deydi. Kocaeli'de şu anda CHP'nin bir tek belediyesi yok. Bir tek belediyeyi alma gücü de yok. Hele de şimdi daha da zayıfladılar. Bu da aslında AK Parti teşkilatlarımızın birlik, beraberlik ve uyum içerisinde yaptığı çalışmaları Rabbimizin bereketlendirmesidir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek."

Muhabir: Metin Girgin,İbrahim Aktaş