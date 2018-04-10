Beşiktaş'ı Romanlardan özür dilemeye davet etti

CHP'li Purçu, Beşiktaş Basın Sözcüsü Albayrak'ın Romanlara yönelik hakaret içerdiği belirtilen ifadesinden dolayı üzgün olduklarını belirterek, Beşiktaş ve Albayrak'ı Romanlardan özür dilemeye davet etti.

TBMM - COŞKUN ERGÜL

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak'ın Altınordu Kulübü yetkililerine cevaben yaptığı açıklamada kullandığı, "Çingeneye beylik vermişler, ilk babasını kesmiş. Bu yaptıkları ırkçılık. Beşiktaş ağır taştır kimse bizimle uğraşmasın" sözlerine tepki gösterdi.

CHP'li Purçu, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanlar olarak, ayrımcılık ve önyargıyla mücadele ederken, Türkiye'nin birliktelik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, güzide bir kulüp olan Beşiktaş'ın basın sözcüsünün Romanlara yönelik kullandığı bu sözleri kınadıklarını ve kabul etmediklerini söyledi.

Özcan Purçu, "Bu konuda Beşiktaş Spor Kulübü yöneticilerinin gereğini yapacağını düşünüyoruz ve bunu da bekliyoruz. Camia olarak gerçekten çok üzüldük." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada da tepkilerini ortaya koyduklarını dile getiren Purçu, "Sevdiğimiz bir takım olan Beşiktaş Kulübünün ve o açıklamayı yapan basın sözcüsünün, bu hatayı düzeltmesi gerekiyor." dedi.

"Aralarında sürtüşme oluyor, günahını bize çektiriyorlar"

CHP'li Purçu, son iki aydan bu yana Romanlara yönelik hakaret içeren sözlerin çokça kullanıldığını ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen ay, Yeliz Yeşilmen buna benzer bir açıklama yaptı. Birileri bir şeyler yapıyor ama suçu ve günahını Romanlara atıyor. Böyle bir şey olabilir mi? İki tane spor kulübü, Beşiktaş ve Altınordu maç yapıyor. Bunun Romanlarla, Çingenelerle ne alakası var? Aralarında bir sürtüşme, olay oluyor, bunun günahını bize çektiriyorlar.

Biz ayrımcılık ve ötekileştirme konusunda zaten ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu daha da körüklemenin bir manası var mı? Hele bunu, güzide kulüplerin yöneticilerinin yapması bizi daha da üzüyor. Bize ayırımcı ve öteki gözüyle bakılıyor, biz bunu istemiyoruz. Bize bu konuda yardımcı olacaklarına, bizi daha da ötekileştiriyorlar. Bunu bitirmek zorundayız ve bütün Türkiye olarak bunun için çabalamalıyız."

Özcan Purçu, Beşiktaş Kulübü ve Albayrak'ı Romanlardan özür dilemeye davet etti.