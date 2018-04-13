Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaptırılacak 403 deprem konutunun temel atma törenine katıldı. ( İsmail Kaya - Anadolu Ajansı )

ADIYAMAN

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye'de terörün sırtı yere getirilince, o terör ordusunu Suriye'de kurmaya kalkıştılar. Suriye'de kurmaya kalkıştılar ama bu sefer çetin cevize rastladıklarının farkında değiller." dedi.

Akdağ ile TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaptırılacak 403 deprem konutunun temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 81 milyon milletin hep beraber, büyük bir mücadele verdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de terör denen vahşetin çok şükür kökünü kurutuyoruz. Adıyaman, sınırları içerisinde terörü, teröristi hiçbir zaman sokmamıştır. Sizlere helal olsun değerli kardeşlerim. Bugün sırtını birtakım güçlere dayayan, Türkiye'yi bölmek, parçalamak, kardeşliğimiz yok etmek isteyenlere karşı dimdik duran liderimizle, sayın Cumhurbaşkanımızla Allah'a şükür hükümetimiz büyük mesafeler aldı. Türkiye'de terörün sırtı yere getirilince o terör ordusunu Suriye'de kurmaya kalkıştılar. Suriye'de kurmaya kalkıştılar ama bu sefer çetin cevize rastladıklarının farkında değiller. Önce Fırat Kalkanı'nda daha sonra da Afrin'de, silahlı kuvvetlerimiz ve özel harekatçılarımızla beraber, başkomutanımızın liderliğinde bütün dünyaya, bir ülke kendi güvenliğini nasıl temin eder, bir ülke mağdurlara nasıl sahip çıkar, Allah'a şükürler olsun, bunu gösterme fırsatımız oldu. Bundan sonra da bu böyle gidecek."

Türkiye Cumhuriyeti öncelikle kendi vatandaşlarını her türlü terör saldırısından muhafaza etmek, sınırlarının güvenliğini sağlamak ve bunun yanı sıra mağdur edilen komşularının da hak ve hukukunu korumak, onları ayağa kaldırmak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürecektir."

Akdağ, bu mücadelede millete güvendiklerini söyleyerek, "Biliyoruz ki sizin güç, dua ve hükümetimizin arkasında duruşunuz bizim için en büyük kuvvettir." ifadelerini kullandı.

"Samsatlıları muhteşem evlere kavuşturacağız"

Türkiye'de yaşanan depremlere de değinen Akdağ, 15-20 yılda meydana gelen birçok depremin hemen sonrasında vatandaşlarla beraber olduklarını dile getirdi. Akdağ, şöyle devam etti:

"Bu zor zamanları sizler de yaşadınız. Samsat ilçesindeki depremde, Allah'a şükrediyoruz ki hayatını kaybeden kardeşimiz olmadı. İki binin üzerinde evde hasar oldu, malımıza zarar geldi. Hayatını kaybedenler geriye getirtilemiyor ama Allah'a şükür devletimizin gücü var. Bu gücü bugün ortaya koyuyoruz. Bugüne kadar yapılan, geçici bir dönem için olan hizmetler elbette çok önemliydi. Ama biz Samsatlı kardeşlerimizi gerçekten kendilerine layık mükemmel evlere, inşallah kavuşturacağız."

Akdağ, bugün 403 afet konutunun yapımına başladıklarını ifade ederek, "403 aileyi evlerine kavuşturmak için temelleri atıyoruz. Ancak aynı hizmeti bekleyen başka kardeşlerimiz de var. Onlar için de hazırız. Para ve finansman ile ilgili sıkıntımız yok. Kanun, yönetmelik ve mevzuat ile ilgili de bir sıkıntımız yok. Ama yer tespitinde zorluklar çekiyoruz. Allah'ın izniyle bu sene içerisinde bu konutları yapacağız ve Samsatlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. " diye konuştu.

Faizsiz ödeme kolaylığı

Akdağ, hak sahibi olan bin 740 konut bulunduğunu dile getirerek, "Bugün bunların 403'ünün Samsat ilçe merkezinde yapımına başlamış bulunuyoruz. Çok yakın zamanda 400'e yakın bir sayı daha yapılmaya başlanacak." dedi.

Tek katlı konutlar için 140 bin lira, çift katlı binalar için de 230 bin lira ödeneceğini aktaran Akdağ, "Konutları aldıktan sonra iki yıl ödeme yapmıyorsunuz. Ondan sonra 18 yıl içinde bu para ödeniyor. Yani 130 bin lira 18 yıl içinde ödeniyor. Üstüne bir faiz konulmuyor. Üstüne enflasyondan gelen bir ilave yapılmıyor. Çünkü siz buna fazlasıyla layıksınız." ifadesini kullandı.

Aydın ve Güllüoğlu'nun konuşmaları

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da Samsatlıların bir kışı daha konteynerlerde geçirmemesi için 403 konutun nasıl yetiştirileceğinin hesabını yaptıklarını vurgulayarak, "Samsat en güzelini hak ediyor. Samsat, ülke ve milletine bağlı, duası ve desteğiyle her zaman bizlerle beraber olan bir ilçemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da afet olacağını bilerek hazırlık yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Onun için hepimizin ortak çalışması gerekiyor. Risk azaltma faaliyeti olmaksızın bir afet yönetimi mümkün olmayacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek, 403 konutun temeli atıldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde geçen yıl 2 Mart'ta meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremde, binin üzerinde ev ağır hasar görmüştü.