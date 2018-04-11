'Bundan sonraki sorumluluk Meclis Başkanlığının uhdesinde'

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Meclis 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, 14 Temmuz 2017 tarihinde kendisine "FETÖ'cü" diyerek, hakaret ve iftirada bulunduğunu söyledi.

Ağbaba'nın, iddialarını güçlendireceği düşüncesiyle "Reşat Petek'i hakkımda dava açmaya davet ediyorum" dediğini aktaran Petek, "Ağababalarından aldığı talimatla bana hakaret eden Sayın Ağbaba'nın dediğini yaptım ve kendisine dava açtım. Davayı kazandım ve Ağbaba, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde mahkum oldu." dedi.

Petek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin çamur atma ve iftira zihniyetinde maalesef değişen bir şey yok. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra, o zamanki Başbakanımız Erdoğan'ın önderliğinde devletimiz FETÖ/PDY ile mücadele ederken, FETÖ'nün yöneticilerine, dershanelerine, okullarına, şirketlerine, gazetelerine, televizyonlarına sahip çıkan, onlara destek veren CHP'dir."

"Biz de süreci aynen takip ediyoruz"

Reşat Petek, "Darbe Komisyonu raporu ile ilgili henüz bir gelişme yok. Rapor Meclis Başkanlığında bekliyor. Yayınlanacak mı?" sorusu üzerine, bundan sonraki sorumluluğun Meclis Başkanlığının uhdesinde olduğunu belirtti.

Raporu 12 Haziran 2017 tarihinde teslim ettiklerini anımsatan Petek, "Raporun Meclis gündemine getirilmesi konusu, bizim sorumluluğumuzdan çıkmış oluyor. Meclis Başkanlığı da bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ancak rapor, dijital ortamda bütün medya mensuplarının, ilgilenen herkesin elindedir. Biz de süreci aynen takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Reşat Petek, raporu, "Bu bir taslak çalışmadır. Komisyon üyelerimiz ilaveler, öneriler ve eleştirilerini başkanlığımıza bildirdiğinde, bunlar değerlendirilerek raporumuza son şekli verilecektir." diyerek, taslak halinde bütün üyelere dağıttıklarını söyledi.

"Muhalefet hiçbir öneride bulunmadı"

Ancak muhalefetin hiçbir öneride ve talepte bulunmadığına dikkati çeken Petek, "Biz ayrı rapor hazırlıyoruz." diyerek muhalefet şerhlerini verdiklerini bildirdi. Reşat Petek, şöyle konuştu:

"Raporda son düzenlemeleri yaparak teslim ettiğimiz haline, 'korsan ilave yapılmış' diyerek, gerçek dışı beyanlarda bulundular ve raporu karalama çalışmaları yaptılar. Raporumuz şeffaftır, yazışmalar muhalefet partili üyelerin de ellerindedir. Ne zaman tamamen yayınlanacak? Bu konuda Meclis Başkanlığının harekete geçmesini bekliyorum."

Muhabir: Coşkun Ergül



