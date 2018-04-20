Çelik'ten Yunanistan'ın darbeciyi serbest bırakma kararına tepki

ANKARA

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB üyesi Yunanistan'ın Türkiye'de darbe girişimine karışmış Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerini açıkça himaye ettiğinin görüldüğünü, bunları serbest bırakma yoluna gitmesinin ise artık darbecileri "teşvik" anlamına geldiğini vurguladı.

Darbenin en alçak, en aşağılık insanlık suçu olduğunun altını çizen Çelik, bu teröristleri himaye etmenin suça ortak olmak olduğunun altını çizdi.

Bakan Çelik, "Daha da ötesi darbecileri serbest bırakarak teşvik etmek, darbecileri ödüllendiren devlet haline gelmektir. Demokratik değerleri korumak için çeşitli uluslararası zeminlerde aynı masayı paylaştığımız Yunanistan'ın demokrasi düşmanlarını koruyan bir devlet haline gelmesi tarihi bir kırılma noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere karşı ciddi mücadele verilen günlerde, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bizzat Yunan hükümeti üyesi savunma bakanının da içinde olduğu provokasyonlar tertipleyen Yunanistan'ın niyetinin net şekilde görüldüğünün altını çizen Çelik, Yunan savunma bakanı ile yarışmaya başlayan adalet bakanının da birkaç gün önce darbecilerin serbest bırakılacağını ilan ettiğini ve bunun savunma bakanından daha ağır bir tahrik faaliyeti olduğunu ifade etti. Çelik, şunları kaydetti:

"Bu tablo karşısında kimse bize hukuktan bahsetmesin. Bu tablo hukukun eseri olamaz. Evrensel hukuk darbecileri himaye etmez. Darbecileri korumak için Yunanistan, hukuku çiğnemektedir. Darbeci teröristleri himaye etmek için hukuk esir alınmıştır.

Haksız olduğu her durumda Yunanistan, bol bol 'uluslararası hukuk'tan ve 'iyi komşuluk ilişkileri'nden bahsetmeyi seviyor. Darbecileri himaye ve teşvik etmesiyle bu kavramlara hiç önem vermediğini ilan etmektedir. Geçmişte darbelerden acı çekmiş bir ülke olarak Yunanistan, ülkemizde darbe girişimine karışmış teröristleri himaye etmeyi hukukla izah edemez. Hukuku bu şekilde kirletemez.

Seçtiği bu yol, Yunanistan'ın saygın bir yol tercih etmediğini, hukuka önem vermediğini ve iyi komşuluk ilişkileri yerine başka bir pozisyonu tercih ettiğini göstermiştir."



