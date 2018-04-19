Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Özhaseki, yapılan inşa ve ihya çalışmalarını yerinde görmek üzere Şırnak'a geldi.

ŞIRNAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Gerek Şırnak il merkezinde gerekse Cizre'de, Silopi'de, İdil'de 11 bine yakın inşaata çok önceden başladık. Bir kısmını bitirdik. Teslim ettiklerimiz var ama en geç bu senenin sonuna doğru herkes yıkılan evinin yerine, meccanen, karşılık almadan, kaç metrekareyse yıkılan evi, bu evi teslim edebilecek duruma geldik." dedi.

Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin bölgede yaptığı çukur eylemlerini ve kentlere verdiği zararları hatırlattı.

Vatandaşın bu terör örgütlerine karşı devletin yanında yer aldığını dile getiren Özhaseki, Şırnak genelinde İdil, Cizre, Silopi ilçeleri dahil 50 bin bağımsız birimin hasarlı olduğunu anlattı.

Bu konutların 11 binin oturulamayacak durumda olduğuna işaret eden Özhaseki, "Çok dirayetli ve hızlı davranarak burada olaya önce el koyup, hakim olup sonra projelerimizi yine çok hızlı yaparak, müthiş bir refleksle zararları giderme, yaraları sarma ve olan biten ne kadar hasar varsa bütün bunları yok etme adına gece gündüz adeta bir seferberlik ilan ettik." diye konuştu.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın desteklerinin kendileri için itici güç olduğuna dikkati çeken Özhaseki, Şırnak halkına hizmet etmenin hazzını yaşadığını söyledi.

Şırnak'taki işlerin henüz bitmediğini ancak yaraların sarıldığını ve vatandaşın devletin yanında olduğunu hissettiğini vurgulayan Özhaseki, "Gerek Şırnak il merkezinde gerekse Cizre'de, Silopi'de, İdil'de 11 bine yakın inşaata çok önceden başladık. Bir kısmını bitirdik. Teslim ettiklerimiz var ama en geç bu senenin sonuna doğru herkes yıkılan evinin yerine, meccanen, karşılık almadan, kaç metrekareyse yıkılan evi, bu evi teslim edebilecek duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Şırnak'taki terminal, belediye, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Müdürlüğünün yerleri konusunda da bir kez daha gerek masa üzerinde gerekse yerine gidip karar vereceklerini belirterek, bu binaların inşaatlarına da çok kısa sürede başlayacaklarını anlattı. Özhaseki, "Ümit ediyorum ki 1-1,5 ayın içerisinde her iş bitmiş olur ve temelleri atılmış olur. Yeniden Şırnak asli hüviyetine döner, kadim bir şehir olmanın keyfini yeniden yaşar. Sene sonu geldiğinde her taraf çok güzel bir şekilde ortaya çıkmış olur." değerlendirmesini yaptı.

Alt ve üst yapılarıyla yepyeni mahallelerin ortaya çıktığını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Sadece su hattı, Şırnak genelinde 616 kilometrekare. Dile kolay, buradan İstanbul'a gider neredeyse. Bunlar yenilenmiş oluyor. Bir taraftan da imarlı mahalleler başlamış oluyor. İnşallah bunlar bitince Şırnak'ın diğer kesimlerindeki evlerimizde yavaş yavaş kentsel dönüşüme alıp, yenileyeceğiz. Program içerisinde etap etap devam edecek. Böylelikle yepyeni, sıfır bir şehir ortaya çıkacak. Türkiye'de hiçbir şehre nasip olmayan bir güzelliği Şırnak'ta yaşamış olacağız. Bir kez daha yapılan hizmetlerin Şırnak için hayırlı olmasını diliyorum."

"Şehrimiz şantiye alanı gibi"

Vali Aktaş da Şırnak'ın çok önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, "Terör örgütünün uzun yıllar bütün dengelerini alt üst ettiği, tabiri caizse kimyasını bozduğu, son olarak çukur terörüyle de yakıp yıktığı şehrimizin yeniden imarı, inşası için devletimizin başlattığı büyük bir seferberlik var. Bu kapsamda hem alt hem üst yapıda büyük bir faaliyet içerisindeyiz. Şehrimiz şantiye alanı gibi." diye konuştu.

Bütün bu hizmetlerin kente kazandırılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakan Mehmet Özhaseki şahsında hükümete Şırnak halkı adına teşekkür etti.

Özhaseki, Valilik ziyareti öncesinde terminal yapılacak inşaat alanında da incelemelerde bulundu.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş