CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Bahçeli'nin erken seçim çağrısına dair, "Arkadaşlar, hodri meydan. Biz CHP olarak her zaman seçime hazırız. Hazır olduğumuzu da söyledik." dedi.

HATAY

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018'de yapılması çağrısına ilişkin, "Arkadaşlar, hodri meydan. Biz CHP olarak her zaman seçime hazırız. Hazır olduğumuzu da söyledik." dedi.

Tezcan, partisinin Hatay İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "MHP erken seçim istedi, CHP erken seçime ne kadar hazır?" şeklindeki sorusunu cevaplayan Tezcan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar, hodri meydan. Biz CHP olarak her zaman seçime hazırız. Hazır olduğumuzu da söyledik. Seçimle ilgili bugüne kadar konuşmalar devam ederken, daha önce kulislerde şöyle veya böyle yorumlar yapılırken, her zaman bizim söylediğimiz şey şuydu, 'Biz iktidar olmaya talibiz. İktidar olmanın yolu seçimden ve sandıktan geçiyor. Hodri meydan.' Ancak şunu bilmekte fayda var, Türkiye, tek adam rejiminin içerisinde sıkışmış durumda. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu bütün temel sorunların sebebi şu andaki tek adam rejimidir. Tek adam koalisyonu Türkiye'yi çözümsüz bir noktaya sürüklemiştir. İşsizlik, yoksulluk, eğitimdeki çöküş, huzursuzluk, toplumsal çatışma, kutuplaşma, demokrasi ve özgürlüklerin yok olması, hukukun ve adaletin yok olması gibi temel meselelerimizin tamamının sorumlusu tek adam rejimidir."

Tezcan, "tek adam rejiminden" kurtulmanın yolunun milletin işe el koyması olduğunu belirterek, "O da sandıktan geçiyor." dedi.

Muhabir: İbrahim Erikan