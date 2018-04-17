CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, "Bütün kadrolarımızla ve milletle seçime hazırız. Niye hazırız? Çünkü Türkiye'nin problemi tek adam rejimidir, bunun da yolu seçimdir." dedi.

HATAY

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018'de yapılması çağrısına ilişkin, "Bütün kadrolarımızla ve milletle seçime hazırız. Niye hazırız? Çünkü Türkiye'nin problemi tek adam rejimidir, bunun da yolu seçimdir." dedi.

Tezcan, partisinin Samandağ İlçe Başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de tek adam koalisyonu olduğunu, bu koalisyonun sözcülüğünü de Bahçeli'nin yaptığını iddia etti.

Bahçeli'nin bugün hayırlı bir şey söylediğini belirten Tezcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Seçim çağrısı yapmışlar, çok net ve kısa bir cevap verdik. Hodri meydan. Ne zaman sandık diyorsanız hodri meydan. Biz hazırız, biz varız. Bütün kadrolarımızla ve milletle seçime hazırız. Niye hazırız? Çünkü Türkiye'nin problemi tek adam rejimidir, bunun da yolu seçimdir. O yüzden inşallah tek adam rejimini demokratik yollarla yıkmak millete, bize ve hepimize nasip olacak. Tek adam koalisyonunun sözcüsünden ya da o koalisyondan bir şey bekliyoruz. Sayın Bahçeli koalisyonun sözcüsü, erken seçim çağrısı yaptı ama koalisyonun büyük ortağı AK Parti bu konuda ne diyor bilmiyoruz? Koalisyonun büyük ortağı AK Parti'nin Genel Başkanı Erdoğan bu konuda ne diyor bilmiyoruz. Bunu beraber mi aldılar, ayrı ayrı mı aldılar bilmiyoruz. Bekliyoruz. Yarın pazarlıklarla sandığı milletin önünden kaçırmayın, getirin milletin önüne sandığı, bekliyoruz."

"Verin yetkiyi Kemal Kılıçdaroğlu'na"

Tezcan, Suriye'ye yapılan son saldırının kabul edilemez olduğunu dile getirerek, bu sorunların çözümünün Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünden geçtiğini vurguladı.

Bunun yolunu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlattığına işaret eden Tezcan, "İşte biz bunun için diyoruz ki verin yetkiyi Kemal Kılıçdaroğlu'na, geçirin direksiyona, bakın bu meseleleri çözmek için nasıl öncü oluyor." ifadelerini kullandı.

Tezcan, daha sonra partisinin Samandağ İlçe Başkanlığının açılış kurdelesini kesti.

Muhabir: Burak Milli