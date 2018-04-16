CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, "Türkiye'yi bir ciddi olumsuz ekonomik maceranın içine sokmak istemiyorsanız, atacağınız ilk ve en önemli adım Olağanüstü hali kaldırmaktır. İstikrar için derhal OHAL'den vazgeçin." dedi.

Fotoğraf: AA/Binnur Ege Gürün

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ta şehit olan üç askere Allah'tan rahmet, yaralanan bir askere şifa diledi.

Şehitlerin ailelerine ve millete başsağlığı dileklerini ileten Tezcan, terörü lanetledi.

16 Nisan'da yapılan anayasa referandumunun üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Tezcan, "OHAL şartlarında, mühürsüz gerçekleştirilen referandumun meşruiyet sorununun devam ettiğini." savundu.

Türkiye'nin temel sorununu "tek adam rejimidir." diyen Tezcan, bunun panzehirinin "demokrasi birlikteliği" olduğunu ifade etti.

"İstikrar için derhal OHAL'den vazgeçin"

İktidarın, OHAL'in tekrar uzatılması konusundaki iradesini yeniden kamuoyuyla paylaştığına işaret eden Tezcan, "Hem Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ hem de tek adam koalisyonunun sözcüsü Devlet Bahçeli, 'OHAL'in devam etmesi gerektiğini' ifade ediyorlar. Biz, OHAL'in derhal kaldırılması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Tezcan, CHP örgütlerinin bugün, OHAL'e karşı 81 ilde bir araya gelerek, "OHAL değil, demokrasi" dediklerini belirtti.

Türkiye'de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının tesis edilmesi gerektiğine değinen Tezcan, şöyle konuştu:

"Kurun ateşini düşürmek, işsizlikle mücadele etmek, yatırımları artırmak istiyorsanız, Türkiye'yi bir ciddi olumsuz ekonomik maceranın içine sokmak istemiyorsanız, atacağınız ilk ve en önemli adım OHAL'i kaldırmaktır. OHAL güvensizliktir, piyasalar güven ister. Bu yüzden hem özgürlükler, hem demokrasi hem ekonomik istikrar için derhal OHAL'den vazgeçin."

"Malzeme yapmak da insanlık suçudur"

ABD'nin Suriye'ye yönelik müdahalesini de anımsatan Tezcan, Ortadoğu'da enerji kaynaklarını paylaşmak için halkların kanını akıtanlara lanet okudu.

"Rusya ve ABD bölgede bilek güreştirirken, olan Suriye halkına oluyor." diyen Tezcan, Türkiye'nin dış politikasındaki sapmalar nedeniyle, iktidarın Türkiye'yi bu bataklığın içerisine bodoslama soktuğunu savundu.

ABD'nin Suriye'ye müdahalesinin yanlış olduğunu belirten Tezcan, "Kimyasal silah kullanımı bir insanlık suçudur, kabul edilebilir bir şey değildir. Ancak kimyasal silah kullanımı ne kadar büyük bir insanlık suçuysa, 'Kimyasal silah kullanıldı' iddialarını temellendirmeden, bunu bölgedeki egemenlik arayışının aracı haline getirip, dün Irak'ta, bugün Suriye'de bu oyunların malzemesi haline getirmek de o kadar insanlık suçudur." diye konuştu.

Tezcan, Birleşmiş Milletler'in Suriye'de inceleme yapmasına müsaade edilmediğini bildirerek, "Türkiye, İran, Suriye ve Irak, Suriye meselesinde, bölgedeki süreçte aktif rol almalı ve çözümün aktörleri olmalıdırlar. Başka güçlerin bölgedeki çatışma alanı halinden, bir an önce bölgenin çıkarılması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Tezcan, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin OHAL'e karşı yaptığı oturma eylemine ilişkin 'CHP'nin bu eylemi, terör örgütlerinin silahsız eylemlerine benziyor.' ifadesini kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Tezcan, demokratik yöntemlerle sokağa dökülen insanlardan terörist çıkmayacağını vurguladı.

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun döviz kuruna yönelik söylemlerine ilişkin 'Kılıçdaroğlu, bu millet insanlığını döviz kuruna satmaz.' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Tezcan, "Bu memleketin, milletin alın terini dolar, avro karşısında Türk Lirası'nı heba ederek, ekonomiyi içinden çıkılmaz bir duruma sokarak, milletin 100 yıllık birikimlerini satıp, 16 yıllık iktidarını sürdürmek isteyenler, kur üzerinden 'Bu millet bir şeyi satmaz ya da satar' tartışmasını yapma hakkına sahip olmasa gerekir." yanıtını verdi.

MYK bu hafta Pazartesi toplanmadı

"Cinsel istismar konusunda TBMM'ye tasarı gönderildi. Bir gazetede yer alan uzman görüşünde, tasarının, 'Hem cinsel istismara uğrayanın hem de failin 14 yaşında olması durumunda, zorlama ve şiddet olmadan böyle bir fiil gerçekleşirse, iki tarafın da çok ağır şekilde cezalandırılmasının önünü açacağı' ifade ediliyor. Buna katılıyor musunuz?" sorusu üzerine Tezcan, uzmanların açıklamalarının önemli olduğunu, bu konunun hassaslıkla ele alınması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara dışındaki programları nedeniyle bu pazartesi yapılamadı.

Muhabir: Mehmet Tosun