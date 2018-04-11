TBMM

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmelere değinerek, doğrudan askeri müdahaleye iyice yaklaşıldığı kritik günlerden geçildiğini belirtti.

Suriye'de çeşitli evrelerden geçilerek bu güne gelindiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şimdi üç senaryodan bahsediliyor; bu saldırıyla birincisi Suriye'nin elinde bulundurduğu kimyasal kapasitenin ortadan kaldırılması, ikincisi Esad'a suikast planı, üçüncüsü Esad ordusunun savaşma kapasitesinin ciddi olarak zayıflatılması. Suriye'ye müdahalenin gerekçelerine bakıldığı zaman ise çok net bir şey görüyoruz; nasıl ki Irak'a müdahale kimyasal silah gerekçesiyle ve El Kaide'ye verilen destek iddiasıyla başladı ve Irak bu noktaya getirildiyse şimdi de Suriye'de iç savaşta çeşitli tarafların kullandığı kimyasal silah iddiası, uluslararası toplumun müdahaleye meşruiyet zemini hazırlama gerekçesi olarak ortaya sunuluyor."

"İş, İsrail üzerinden ABD'ye havale edilmiş durumda"

Hükümetin Suriye'ye yönelik izlediği politikaları eleştiren Yılmaz, ortaya konulan yaklaşımlarla İsrail'in Ortadoğu'daki planlarına hizmet edildiğini ileri sürdü.

Suriye'ye kapsamlı bir askeri müdahale olması halinde İsrail'in bir taşla iki kuş vuracağına, hem Esad'dan hem de İran'ın bölgedeki varlığından kurtulacağına dikkati çeken Yılmaz, "Bu iş, İsrail üzerinden ABD'ye havale edilmiş durumda. ABD de eğer başarılı olurlarsa Rusya'dan kurtulacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Şam bombalanırsa, ona bizler hüzünleneceğiz"

Öztürk Yılmaz, Suriye'ye kapsamlı bir askeri müdahale olması halinde yeni bir dinamiğin ortaya çıkacağını, belki de Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgalarının olabileceğini belirterek, "Türkiye'nin bu hassas dönemde müdahaleye alkış tutmak yerine, Suriye'nin siyasi çözümünü öne alan daha sağduyulu, kapsayıcı, planları gören ve ona göre hareket eden bir noktaya çekilmesi gerekir. Ama şu anda bu hükümetin böyle bir önceliği yok." görüşünü dile getirdi.

"Eğer yarın Şam bombalanırsa, orada ezanların sesi kesilirse ona bizler hüzünleneceğiz." diyen Yılmaz, Irak örneğinin göz önünde tutularak bir tavır belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

İktidarın Suriye'ye yönelik uyarıları dikkate alması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Uyarıyoruz, bu müdahale hayırla sonuçlanmayacak. Senin beklediğin Esad'ın gönderilmesiyle sınırlı kalmayacak. Suriye paramparça olacak. Suriye'de hiç beklemediğiniz uluslararası güçlerin varlığı ortaya çıkacak. Başka nasıl bir ifade tarzı bulalım ki siz anlayasınız. Askeri müdahalelerin sorunların çözümüne katkı sağlamadığını biliyoruz. Yemen'e askeri müdahale yapıldı, sorun çözüldü mü? Yemen'in bütün kentleri yıkıldı. Nedir bu askeri müdahale seviciliği? Bu hükümet kime hizmet ediyor?" ifadelerini kullandı.

"Kimyasal silah adı altında müdahalenin gerekçesi hazırlandı"

Türkiye'nin planları doğru okuması ve ona göre yaklaşım sergilemesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, iktidarın muhalefetin uyarılarını da dikkate almasını istedi.

Yılmaz, "Bunlar isteseydi Esad'ı bir bomba ile öldürürlerdi şimdiye kadar. Sen sorunun hala başka olduğunu anlamıyor musun? Kör müsün, cahil misin, vicdansız mısın? Suriye'yi paramparça etmek, yeni bir yapı çıkarmak istiyorlar. Esad'ın kimyasal silah kullandığı iddiası doğruysa bunu şiddetle kınıyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Biz Irak'ta bir şeyler gördük, bazı tezgahlar çevrildi. Kimyasal silah adı altında müdahalenin gerekçesi hazırlandı. Benzer şeyin Suriye'de olup olmadığını bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Seval Güler