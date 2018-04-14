CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Muhtarların bağımsız bir kanununu yok. Önce size bir muhtarlık kanunu gerekiyor. O zaman oturup bir bağımsız muhtarlar kanunu hazırlamak lazım." dedi.

HATAY

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir otelde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Muhtarlara gerekli önemin verilmediği değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Şunu açık ve net ifade edeyim, muhtarlık kurumunun güçlü olduğu ölçüde Türkiye'de demokrasi güçlü olur. Muhtarlık kurumunun yaygın olduğu ölçüde Türkiye'de demokrasi güçlü olur." diye konuştu.

"Muhtarların bağımsız bir kanununuz yok"

Kılıçdaroğlu, demokrasinin gücünün muhtarlık seçimlerinin rahat ve özgür bir ortamda yapılmasına bağlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhtarların bağımsız bir kanununu yok. Önce size bir muhtarlık kanunu gerekiyor. Neden yok biliyor musunuz? Onu da ifade edeyim. 82 kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Ne ben biliyorum hepsini ne de siz biliyorsunuz. O zaman oturup bir bağımsız muhtarlar kanunu hazırlamak lazım. Belediye başkanlarının var, milletvekillerinin var, seçimle gelen herkesin var ama muhtarların yok. Niye yok? Olması lazım. İsteyin, talep edin, mücadele edin. Size sözüm söz, sizin mücadelenizi sonuna kadar destekleyeceğim."

Kılıçdaroğlu, muhtarlarla ilgili bir olayın belediye meclisinde görüşüldüğünde o mahallenin muhtarının otomatikman belediye meclisinde söz ve karar sahibi olması gerektiğini söyledi.

"Yasal düzenleme gelirse destek vereceğiz"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz mahallenin muhtarı olarak kendi mahallenizle ilgili alınan bir karardan haberiniz yoksa siyasi iktidar kim olursa olsun size önem vermiyor demektir. Size verilecek önemin birinci ölçüsü belediye meclisinde sizinle ilgili, mahallenizle ilgili bir olay görüşülüyorsa muhtar oraya gelmeli, söz hakkı olmalı, karar sahibi olmalı, oy kullanmalı ve dolayısıyla siz de mahallenizle ilgili alınan karardan haberdar olmalısınız. Bununla ilgili yasal düzenleme gelirse destek vereceğiz. Bize yetki verirseniz kesinlikle yapacağız."

Kılıçdaroğlu, muhtarların bağımsız bir yeri, bir binalarının olması ve muhtarlık binasının yapımının genel bütçeden finanse edilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bize yetki vereceksiniz, bina nasıl yapılır hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

"Muhtarlık kurumuna bütçe tahsis edilmeli"

Kılıçdaroğlu, muhtarların bütçesinin de olmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Diyeceksiniz ki 'muhtarlık bütçesi nasıl olur?' Zaten ülkede yeteri kadar gelir yok, para yok. Herkes ağlıyor 'para, para, para' diye. 'Muhtara para düşer mi?' Evet düşer, nasıl düşer? Hepiniz bir binada, evde oturuyorsunuz. Yıllık emlak vergisi ödüyorsunuz. Emlak vergisi nereye gidiyor? Belediyeye gidiyor. Yüzde biri muhtarlığa tahsis edilse ne olur? Kıyamet mi kopar? Hayır, demek ki muhtarlık kurumuna bütçe tahsis edilmeli."

Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde yaşayan vatandaşın sorununu en yakından ve en iyi bilen kişinin muhtar olduğunu belirterek, bir grup toplantısını sadece muhtarlara ayıracağının sözünü verdi.

Toplantıya, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz ile çok sayıda muhtar katıldı.

Muhabir: Lale Köklü