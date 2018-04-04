ANKARA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin milletvekilleri ile 10'arlı gruplar halinde görüşmesinin ilk günü tamamlandı.

Kılıçdaroğlu, Cuma günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde milletvekilleriyle bir araya geliyor.

Milletvekillerini 10'arlı gruplar halinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu salonunda kabul eden Kılıçdaroğlu, bugün birer saat arayla 6 grup ile görüştü.

Görüşmeye katılan Çorum Milletvekili Tufan Köse, görüşmede cumhurbaşkanı adayı için isim zikredilmediğini ancak CHP'de olmayan belediyelerde adayların şimdiden belirlenmesinin üzerinde durduklarını aktardı.

Bu kapsamda bazı adayların belirlendiğine işaret eden Köse, "Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim noktasında da dört parti ile bir arka kapı diplomasisi yürütülmekte. O noktada da herhangi bir isim konuşulmadı." dedi.

Dört partinin sorulması üzerine ise Köse, CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasında seçim güvenliği konusunda görüşmeler yapıldığı bilgisini verdi.

Köse, "Sandıkta kazandığımız seçimleri YSK'da kaybetmemenin mücadelesi veriliyor. CHP'nin stratejisi şu: Süreç içerisinde her grup toplantısında birer birer seçim vaatleri açıklanacak. Toplantıda özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için isim zikredilmedi." diye konuştu.

Ankara Milletvekili Necati Savaş da "Tek adam rejiminin sakıncalarını" konuştuğunu aktardı.

Türkiye'de "Tek adam rejimi" üzerinde ittifak eden iki parti bulunduğunu ileri süren Savaş, "Bir de bunun yanı sıra parlamenter sistem üzerinde, cumhuriyetin değerleri üzerinde bir ittifak var. Bu ittifak referandum sürecinde ortaya çıktı. Orda siyasi partilerin ittifakı değildi, bu halkın irtifakıydı, tabanın ittifakıydı." dedi.

CHP'de bir kişinin iradesiyle siyasi sürçelerin belirlenmediğine vurgu yapan Savaş, kendilerini diğer partilerden ayıran özelliğin bu olduğunu kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için önceki seçimdeki adayları Mansur Yavaş'ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Savaş, buna da partilerinin yetkili kurullarının karar vereceğini bildirdi.

Savaş, "Benim bireysel görüşüm, Ankara'da il başkanlığı yapmış, örgütten gelen biri olarak söyleyebilirim, ben bu süreçte CHP'nin öz evlatlarıyla aday olmasını ve talip olmasını diliyorum. CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacak onlarca, hatta yüzlerce arkadaşımız var. Bu niteliklere haiz, orada referandum iradesini bütünleştirecek, toparlayacak onlarca adayımız var. Bunlar için de en başarılı sonucu kimle elde edeceksek bizim adayımız o olmalı." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın da 5 grup halinde partisinin milletvekillerini kabul edecek.

Muhabir: Barış Gündoğan