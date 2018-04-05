CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan "Ülkemizde, demokrasiyi, zengin bir Türkiye'yi, toplumsal barışı isteyen, eğitim sorunlarını çözmek isteyen herkese şemsiyeyi açtık ve herkesle beraber bu yolu yürüyeceğiz." dedi.

MERSİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile partisinin Mersin İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tezcan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatları kutladığını belirterek, hukukun olmadığı bir ülkede kişinin, emeğin, sermayenin, huzurlu ekonominin, düzenin olmayacağını söyledi.

Tezcan, ülkede bir olağanüstü hal (OHAL) düzeninin yaratıldığını savunarak, 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL ile "sivil darbenin" gerçekleştirildiğini iddia etti.

Türkiye'nin önemli bir eğitim reformuna, toplumsal barışın sağlanmasına ve dış politikanın düzeltilmesine ihtiyaç duyduğunu belirten Tezcan, bunların CHP iktidarında gerçekleşeceğini savundu.

İktidarı eleştiren Tezcan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, demokrasiyi, zengin bir Türkiye'yi, toplumsal barışı isteyen, eğitim sorunlarını çözmek isteyen herkese şemsiyeyi açtık ve herkesle beraber bu yolu yürüyeceğiz. Referandumda başlayan, adalet yürüyüşüyle devam eden o büyük buluşmayı önümüzdeki süreçte sandıkta gerçekleştireceğiz."

"Aydınlık günleri hep beraber başaracağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da 2019'da üç önemli seçimin yapılacağını anımsatarak, "Aydınlık günleri hep beraber başaracağız. Seçim, demokrasiden, hukuktan, özgürlükten yana olanlarla, tek adamdan yana olanların seçimi olacak. Biz inanıyoruz ki bu ülkenin geçmişten bugüne kadar getirdiği, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle taçlanacak ve bir kadın devrimiyle birlikte 2019'da iktidara geleceğiz ve tek adam yönetimini bu ülkeden ortadan aldıracağız." dedi.