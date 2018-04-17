Cinsel istismar suçları tasarısı 19 Nisan'da Adalet Komisyonunda

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, tali komisyon olarak görüştüğü cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren tasarıyı perşembe günü esas komisyon olan Adalet Komisyonunda ele alacak.

TBMM

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, tali komisyon olarak görüştüğü cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı benimsedi.

Komisyon, tasarıyı tali komisyon olarak görüşmek üzere, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar başkanlığında toplandı.

Ünüvar, toplantının başında yaptığı konuşmada, tasarının Adalet Komisyonunda değerlendirileceğini ancak bazı maddelerinin kendi komisyonlarını ilgilendirdiği için tali komisyon olarak görüştüklerini söyledi.

Komisyonda hükümeti temsil eden Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, tasarıdaki düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, sadece kanunlar üzerinde çalışma yapılmadığını, koruma ve önlemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Ortaya çıkan ve çıkmayan istismar ile ilgili saha çalışmalarının, araştırmaların eksik olduğunu dile getiren Güven, bu yıl buna ilişkin bir araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata, Sağlık Bakanlığı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tasarı perşembe günü Adalet Komisyonuna gelecek

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, tali komisyon olarak görüştüğü cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını kabul etti.

Tali komisyon olarak dün Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda, bugün ise Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülen tasarı, 19 Nisan Perşembe günü esas komisyon olan Adalet Komisyonunda ele alınacak.