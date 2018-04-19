'Değişen sistemin yürürlüğe girmesi gerekiyor'

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Memleket için erken seçimin hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Bir an önce bu değişen sistemin yürürlüğe girmesi ülkemizin yararına olacaktır." dedi.

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, makamında, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile beraberindeki heyeti kabul etti.

3-5 Nisan arasında Japonya'da yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdiklerini belirten Akdağ, acil durumlar ve afetler konusunda iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ortak bir stratejik plan belirlemek istediklerini söyledi.

Planın 5 yıllık olacağını aktaran Akdağ, "Her iki ülkenin birbirinin tecrübelerinden yararlanması mümkün olacak. Depremsellik açısından dönüştürülmesi gereken binalarda ortak projelerimiz olabilecek. Bizim tarafımızda AFAD kontak noktamız." ifadesini kullandı.

"Eğer vakit kalmazsa seçimden sonraya kalacak"

Bir gazetecinin "Cinsel istismar suçlarına ilişkin kanun tasarısı yasalaşacak mı" sorusuna Akdağ, "TBMM'ye gönderdiğimiz kanun iki alt komisyonda görüşüldü. Şu anda Adalet Komisyonu'nda sanırım görüşülmesine başlandı. Komisyon çalışmalarının bitip, Genel Kurul'a gelmesi gerekiyor. Biraz zaman açısından sınırlı bir zaman içerisine girdiğimiz bir gerçek ama en azından komisyon çalışmalarının süratle bitmesini bekliyorum. Ondan sonra vakit bulabilirsek Genel Kurul'a da getirilecektir. Eğer vakit kalmazsa seçimden sonraya kalacaktır." yanıtı verdi.

"Erken seçimin hayırlara vesile olacak"

Erken seçim konusuna da değinen Akdağ, bu konunun uzun zamandır konuşulduğuna dikkati çekti.

Erken seçim konuşulmaya başlandığında, seçim yapılacaksa süratle yapılması gerektiğini vurgulayan Recep Akdağ, "Memleket için erken seçimin hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Bizim kendi partimiz içerisindeki uyum, ülke meselelerini yönetme konusunda ortaya çok ciddi bir sorun çıkarmıyordu ama kabul etmek gerekiyor ki sistem değişti. Onun için bir an önce bu değişen sistemin yürürlüğe girmesi ülkemizin yararına olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Muhabir: Zehra Aydın