Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye, Suriye'deki durum dahil komşularında yaşanan kriz ve çatışmaların çözümüne katkı sağlamak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Fotoğraf: AA/Fatih Aktaş

ANTALYA/ANKARA

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya ANFAŞ Expo Center'de düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi (HESTOUREX 2018) kapsamında Kundu bölgesinde bir otelde gala yemeğine katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın HESTOUREX fuarına ikinci kez ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, fuarın geçen yıl Dışişleri Bakanlığı himayesinde düzenlendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yılki başarıyı gördüğünü ve fuarın bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlendiğini aktaran Çavuşoğlu, verdiği destek için Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

HESTOUREX'de, bu yıl 165 ülkeden 5 binden fazla partneri ağırladıklarını belirten Çavuşoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin etrafında çok sayıda kriz, çatışma ve dondurulmuş ihtilafın bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye, Suriye'deki durum dahil komşularında yaşanan kriz ve çatışmaların çözümüne katkı sağlamak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Türk ekonomisinin büyüdüğünün altını çizen Çavuşoğlu, ekonominin, geçen yıl 7,4 oranında büyüme kaydettiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, bu rakamla, Türkiye'nin Avrupa'da en hızlı büyüyen ekonomiye sahip olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin doğru yolda ilerlediğini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin başarısının, sadece mikroekonomik figürlerle sınırlı olmadığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin birçok alanda yatırım yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'deki sağlık sisteminin başarısına işaret etti. Çavuşoğlu, "Türkiye'deki sağlık sistemi, dünyadaki en iyi sağlık sistemi modellerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'ya yakın zamanda şehir hastanesi

Türkiye'nin çok sayıda hastane inşa ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, yakın zamanda Antalya'da da şehir hastanesi yapımına başlayacaklarını belirtti.

Geçen yıl düzenlenen HESTOUREX'in, bir başarı hikayesi olduğunu, bu yıl düzenlenen fuarın ise bir öncekinden çok daha iyi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Gelecek yıl sizin desteğinizle çok daha iyi olacak. Size söz veriyorum, çok daha iyisini organize edeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, organizasyonu düzenleyen ve katılanlara teşekkür ederek, gelecek yıl tekrar katılmaları için davette bulundu.

Muhabir: Ayşe Yıldız, Zuhal Demirci