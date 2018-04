"İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Kimyasal silah önceden de kullanıldı, şimdi de kullanıldı. Katliamın her türlüsüne müdahale edilmeliydi. Göstermelik de olsa müdahale ettiler." dedi.

VAN

Çeşitli açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcıları Mehmet Parlak, İshak Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerince karşılandı.

Edremit ilçesinde düzenlenen AK Parti Edremit İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, ilçede görevlendirme yapılan belediyenin yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye başkanlığından geldiği için ziyaret ettiği kentleri her yönüyle incelediğini aktaran Zeybekci, muhteşem Van Gölü'nün çevresinin yürütülen çalışmalarla Vanlılara yakışır hale geldiğini bildirdi.

Zeybekci, Van'ın bir turizm kenti, bölgenin de merkezi olduğunu belirterek, "Başta İran olmak üzere bölgenin ticaret, eğitim, kültür ve sağlık merkezidir. Bu merkeze gözümüzün bebeği gibi bakmamız gerekiyor. Sadece nevruzda İran'dan Van'a gelen turist sayısı 200 bin. Onları burada iyi ağırlayabileceğimiz, ihtiyaçlarını giderebileceğimiz imkanlarımız olsa, bu alanda genişleme sağlasak çok isabetli olur." ifadesini kullandı.

Dünyanın ve Türkiye'nin geliştiğini, Türkiye olarak erkeklerin ekonomiye katkısında dünya standartlarında olduklarını, erkek çalışma oranının yüzde 70'in üzerinde bulunduğunu aktaran Zerbekci, AK Parti döneminde kadınların iş gücüne katılım oranında yüzde 20 olan oranın şimdi yüzde 34'lere yükseldiğini vurguladı.

"Tüm terör örgütlerinin sahipleri aynıdır"

Dünyada teknoloji devriminin yaşandığını, 3 yıl önceki bütün doğruların şimdi yanlış hale geldiğini bildiren Zeybekci, Türkiye'nin dünyadaki bu dönüşüme en iyi cevap veren ülke olduğunu ifade etti.

Zeybekci, 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu ve hiçbir zaman buna darbe girişimi demediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz'dan önce 7 Haziran seçimlerinde benim Kürt kardeşlerimin duygularını, onların kimliklerini, hassasiyetlerini ve mağduriyetlerini sömürerek siyaset yaptığını iddia eden bir parti, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne ve TBMM'de siyaset yapacağına dair söz verdi mi milletin huzurunda. Benim kardeşlerim de bunlara oy verdi mi? Madem 'bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine, demokrasisine ve hukuk sistemine bağlı kalacağız' dediniz, milletimiz de 80 milletvekili verdi mi? Ne oldu, seçimlerden sonra hep birlikte yemin ettik. Bunların sahipleri, bunların iplerini elinde tutanlar, 'ne yapıyorsunuz ne demek birlik, beraberlik, bütünlük, ne demek. Görmüyor musunuz hazırlık yaptık. Suriye'de Irak'ta. Siz de içeriden' dediler. Temmuz ayında çukur siyasetini başlatmadılar mı? Kardeşi kardeşe kırdırmaya kalkmadılar mı? 1 Kasım seçimlerinden sonra Türkiye'nin her yerinde terör. Hepsinin sahipleri aynıydı. 12 Eylül'den önceki sahipleri de aynıydı. 12 Eylül'den sonra da başımıza bela edilen tüm terör örgütlerinin sahipleri aynıdır."

Bakan Zeybekci, şu anda yüzde 50 artı 1 oyu anamuhalefetin almasının mümkün olmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Yüzde 50 artı 1 almak için bu ülkenin yüzde 70'i ne ulaşmanız, onlara hitap etmeniz gerekiyor. Siyasete olan saygımdan CHP'ye bir şey demiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu memlekette yüzde 50 artı 1'e ulaşma ihtimali bir rüya olarak da olsa var mı, son haflarda ne yapıyor? Freni az daha tutması sinkaflı küfürler dahil her şeyi yapacak çünkü başka ihtimali, şansı kalmadı. İstiyor ki bu hırçın terbiye sınırlarını aşan değerlerimizle bağdaşmayan hakaret siyasetini devam ettirsin ki orada başına bir şey gelsin. Bunlar siyaset namına her şeyi yaparlar. Biz söz söyledik mi canımız pahasına doğru söyleyeceğiz, sözümüzü tutacağız, emanete ihanet etmeyeceğiz. Başımız dik elhamdülillah. Van'ın her yerinde başımız dik yürüyecek bir tek parti mensupları vardır o da AK Partililerdir. Başka kimse dolaşamaz. Ne yaptınız ki dolaşacaksınız."

"İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir"

İslam coğrafyasının çadır direğinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Zeybekci, onun için kendilerine saldırdıklarını belirtti. Bu çadır direğini elinde tutan bir tek liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Zeybekci, Onun için bu direğin ilelebet ayakta duracağını söyledi.

Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

"7 düvel bir araya gelmiş, hepsinin oklarının hedefinde Türkiye var. Bir milyonun üzerinde çocuk kadın yaşlı tanımadan katlettiler. 10 milyon insan yerinden oldu. Kim yaptı bunu, oradaki zalimin başındaki ve zalimler yaptı. Kim göz yumdu. Bugüne kadar göz yumanlar orada, bu güne kadar yüreği yanan Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan. Kimyasal silah önceden de kullandı, şimdi de kullandı. Katliamın her türlüsüne müdahale edilmeliydi. Göstermelik de olsa müdahale ettiler. Ama bu milletin vicdanı soruyor, öteki silahlarla katletmek serbest mi? Varil bombalarıyla uçaklarla bombalamak, tüfeklerle taramak, masumları katletmek serbest mi? Madem cezalandıracaktınız saraylarını neden başına yıkmadınız. Tarih bunun hesabını mutlaka soracaktır. Müslüman uyanık olacak. Müslüman en önden gidecek her alanda. Bu tuzaklara düşmeyecek. Bu ülke bir destan yazdı. 15 yılda bir destan yazdı her şeye rağmen. Bu destan hanım kardeşlerimizin, seçim çalışmalarda patlayan ayaklarınızın destanıdır."

Muhabir: Cemal Aşan