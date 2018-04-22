Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Ne yapsalar ne etseler boş. Bu milletin iktidarı Allah'ın izniyle 24 Haziran'da gelecektir, 5 yıl boyunca kesintisiz olarak" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'deki temasları kapsamında AK Parti İl Kadın Kolları Kongresine katılarak konuşma yaptı. ( Ahmet İzgi - Anadolu Ajansı )

DENİZLİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Ne yapsalar, ne etseler boş. Bu milletin iktidarı Allah'ın izniyle 24 Haziran'da gelecektir, 5 yıl boyunca kesintisiz olarak." dedi.

Zeybekci, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz destanının ardından milletin iktidarda olduğunun, bu ülkenin gerçek sahiplerinin artık gerektiğinde her şeyi göze alabileceğinin fark edildiğini belirtti.

"15 Temmuz günü yavrusunu öpüp de tankların önüne gönderen anaların kim olduğunu gördüler." diyen Zeybekci, "Onun için 24 Haziran sondur, milletin yeniden doğuşu ve yükselişidir. Bütün asalaklardan, yüklerden, ayak bağlarından kurtularak girdiği bir seçimdir. Ne yapsalar ne etseler boş. Bu milletin iktidarı Allah'ın izniyle 24 Haziran'da gelecektir ve 5 yıl boyunca kesintisiz olarak." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, seçimler yaklaşırken kimsenin aklından "Acaba koalisyon olur mu?" diye bir dert, tereddüt olmadığına vurgu yaptı.

Bir yıl önce "Mevzu bahis memleketse, milletse, bayraksa, vatansa gerisi tefarruattır." diyenlerin uzlaşabildiği bir siyaset döneminin yaşanacağını söylediğini aktaran Zeybekci, şöyle konuştu:

"Şimdi bunu yaşıyoruz ve görüyoruz. Ve o zaman, '16 Nisan referandumu CHP'ye de iyi gelecek. CHP de (Mevzu bahis memleketse gerisi teferruattır) diyebilen milli bir muhalefete doğru dönüştürecektir.' demiştim. Şimdi onun son doğum sancılarını yaşıyoruz çünkü siyaset iki kanatlıdır. Tek kanatla uçamaz. İki kanat da güçlü olmak zorunda. Her ikisi de milli olmak zorundadır. Daha neler göreceksiniz bakın. İşte Türkiye'nin ümidi, Türk-İslam coğrafyasının ümidi, herkesin gözünü diktiği, elini açtığı Türkiye'nin yeniden doğuşu 24 Haziran. İşimiz gücümüz, derdimiz ve tasamız 24 Haziran. 24 Haziran'da millet kendi kararını vererek, ülkesine, bayrağına, vatanına ve devletine sahip çıkacak.

İnşallah muhteşem bir milletin iktidarının, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir daha böyle ikili, üçlü, beşli şekilde değil, dimdik millete hizmet etmek için geldiğini göreceğiz 24 Haziran'da. Bu, oturduğu koltuğu alıp da götürenlerin davası değildir. Bu dava oturduğu koltuğa değer ve güç katanların, 'ben' değil 'biz' diyenlerin davasıdır."

Kongrede, tek aday Nurcan Dalbudak İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Muhabir: Sebahatdin Zeyrek