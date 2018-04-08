"Türkiye artık resmi bir savaşta"

İSTANBUL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Zeytinburnu 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ilk nükleer üs santralinin temelini attığını hatırlattı.

Büyük ve güçlü Türkiye'den bahsedildiğinde nükleer alanda da olmak gerektiğini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Eğer Türkiye'de bir nükleer güç varsa, bu bir kişidir, Enerji Bakanı falan değil, Türkiye 50, 60,100 yıldır yapılamayanları, başarılamayanları hayata geçirdiyse bunu bir kişiye borçluyuz; Recep Tayyip Erdoğan. Eğer Cumhurbaşkanımızın cesareti, feraseti, dirayeti, çalışkanlığı olmasaydı bu 15 senede yapılanların hiçbiri, birilerinin hayalini bile kuramayacağı şeylerin hiçbirini, bu hükümet mümkünatı yok yapamaz."

"İfşa etmemiz lazım"

"AK Parti'de siyaset, pazara kadar değil mezara kadar" diyen Albayrak, şöyle konuştu:



"AK Parti'de siyaset yapmak hiçbir zaman başka bir siyasi parti gibi, bu siyasi partinin pozisyonunu geriye taşımak noktasında olmamıştır. 15 Temmuz'dan sonra AK Parti'de siyaset yapmak, ülkenin bekasıyla, ülkenin kurtuluşuyla, ülkenin büyük ve güçlü muasır medeniyet mücadelesiyle artık yek vücut olmuştur. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanının, Başkomutanının talimatıyla bu ülkenin bekası için gerekirse canını vermekten çekinmeyen bir siyasi parti teşkilatı var. Bugün daha önemli ve tarihi günlerden geçiyoruz. Bugün Türkiye'de milli güvenlik sorunu olmuş bir ana muhalefet partisi var. Bugün Türkiye'de, birliğimize, Mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle aynı safta ve aynı dili kullanan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunun farkındayız değil mi? Burası çok önemli, onun için benim sizden ricam; hizmet siyaseti, büyük güçlü Türkiye siyaseti, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma siyasetini anlatıyoruz, amenna. Lakin Zeytinburnu gibi başarılı bir belediyeciliğin olduğu bir ilçemizde, 2019'a giderken, bizim bugün yaşanan Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, ihanet dili üzerinden ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütleriyle aynı safta yer alan bu adamları halkımıza ifşa etmemiz lazım."

"Türkiye artık resmi bir savaşta"

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta. Afrin'de görüyorsunuz öyle değil mi? Biz sadece üç beş tane terör örgütü, çapulcuyla mı savaşıyoruz? Arkasında kimler var görüyoruz değil mi? Savaştığımız bu örgütlerle aynı safta, aynı söylemde, ülkeyi bölmeye çalışan bu partilerin dilini görüyoruz öyle değil mi? Bunu anlatmamız lazım, bu ölüm, kalım mücadelesidir, bu, ülkenin beka mücadelesidir. Bunu her yerde söylüyorum; 'AK Parti Türkiye'nin şah damarıdır, ana omurgasıdır, 81 milyonu kucaklayan, 780 bin kilometrekareyi kucaklayan tek partidir. Türkiye'de herkesi kucaklayan, başörtülüsünden başı açığa, her inanç gurubundan herkesi kucaklayan tek partidir."

"Türkiye hedefine ilerliyor"

Albayrak, AK Parti Bahçelievler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada ise "60 yılık bir rüyamızın, ilk nükleer santralimizin temeli atıldı. Türkiye bütün bu içerideki ve dışarıdaki operasyonlara rağmen dimdik ayakta, emin adımlarla hedefine ilerliyor." dedi.



Albayrak, 15 yıldır sınır ötesinde bir operasyon olduğunu, Türkiye'nin fiili bir savaş verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Afrin'le birlikte artık resmi bir savaşta. 100 sene öncekinden daha şedit bir kurtuluş savaşıyla ülkemiz karşı karşıya. Bugün Afrin'de Türkiye bir avuç terör örgütüyle mi mücadele ediyor? Bu terör örgütlerinin kullandığı silahlardan kazılan o tünellere kadar, sadece ve sadece bir avuç terör örgütünün işi mi bu? Yoksa bunların arkasındaki ülkelerin mi?



2019'da iki hayati seçime giderken, bugün Türkiye'de siyaset yapmanın, birilerinin özellikle Bakırköy'ü ve Bahçelievler'in bir kısım seçmenini koyun gibi gördüğü, 'Ne yaparsak yapalım bize oy verecekler' diyor bir siyasi iklimde, işte bu siyasi parti ve yapısının adında 'cumhuriyet' yazıyor. Bu ülkenin bekasına ve cumhuriyete kast edildiğinde siz neredeydiniz? Sokak arasında evlere girip, kumanda başında gizleniyor muydunuz? Yoksa bu teşkilat gibi sokaklara, meydanlara çıkıp evlatlarımızın geleceği için canımızı vermekten korkmayacak bir duruş mu sergiliyordunuz?"

Muhabir: İsmail Özdemir-Zehra Melek Çat