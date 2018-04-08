Eski CHP Milletvekili Öner hayatını kaybetti

ANKARA

CHP'den 24. Dönem Isparta Milletvekili olan Ali Haydar Öner, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da bir hastanede tedavi gören Öner, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öner'in cenazesi, yarın saat 12.00'de TBMM'de yapılacak törenin ve Kocatepe Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kayseri'de 10 Temmuz 1948'de doğan Öner, kaymakamlık görevinin yanı sıra valilik ve belediye başkanlığı yaptı.

CHP'den 24. Dönem Isparta Milletvekili seçilen Öner, evli ve 3 çocuk babasıydı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Allah'tan rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Öner'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bürokratlığı döneminde de ülkemizin birçok ilinde gerçekleştirdiği başarılı hizmetlerle gönüllerde taht kuran geçmiş dönem milletvekilimiz, yol arkadaşımız Öner'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli insan Öner'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mehmet Tosun