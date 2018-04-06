Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Kim ne derse desin bu coğrafyada yaşamak kolay değil. Bu coğrafyada güçlü olmak lazım." dedi.

İZMİR

AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bak, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini anımsatarak, oynanan oyunlara rağmen ülkenin çok daha iyi noktalara geleceğini belirtti. Büyüme rakamlarının bunu gösterdiğini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:

"Kim ne derse desin bu coğrafyada yaşamak kolay değil. Bu coğrafyada güçlü olmak lazım. Bu güçlü olmak da birlikten, beraberlikten geçiyor. Birbirimize saygı ve sevgimiz olacak, birbirimize inanacağız. Bizim için özellikle şu çok önemli, teşkilat, teşkilat, teşkilat. Teşkilata güvenmek lazım, inanmak lazım, teşkilatımızı her zaman desteklemek lazım."

Metin Oktay Yerleşkesi ve Alsancak Stadı'nda inceleme

Daha sonra Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne geçen Bak, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan tesis ve kulübün yapısı hakkında bilgi aldı. Bak, yerleşkedeki "Besi Hayvanları Örnek Yaşam Alanı"nda tavuk yumurtaları topladı ve sahalarda incelemelerde bulundu.

Daha sonra yıkıldıktan sonra tekrar yapımına başlanan Alsancak Stadı'na giden Bak, yüklenici firmadan stat inşaatı hakkında bilgi aldı.

Muhabir: Ali Korkmaz