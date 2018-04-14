İSTANBUL

CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul'da roman vatandaşlarla buluştu.

Büyükçekmece Belediyesi Celaliye Sosyal Tesisleri'nde Marmara Roman Dernekleri Federasyonu yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen Hamzaçebi, onlarla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

Burada konuşan Hamzaçebi, Romanlar denilince büyük bir kültür ve uluslararası bir toplumdan söz ettiklerini vurgulayarak, Avrupa Komisyonu raporlarına göre Avrupa'nın bütün ülkelerinde Romanların yaşadığını söyledi.

Akif Hamzaçebi, bu kadar eski ve yerleşik olmalarına rağmen Roman vatandaşların Türkiye'de birçok haktan yararlanamadığını savunarak, "Eğitim, istihdam, sağlık, barınma, konut Anayasa ile güvence altına alınmış olan bütün bu haklardan Roman vatandaşlar yararlanamamaktadır. Bu çok açık. Eşitsiz bir durum söz konusu. Romanlara 'Neyi istiyorsunuz?' diye sorduğumuzda, 'Eşit yurttaşlık istiyoruz' diyorlar. Eşit yurttaşlık sizin en doğal hakkınızdır. Bunu size teslim etmek Türkiye'yi yönetenlerin görevidir. Hükümet 2016 yılında Roman Strateji Eylem Planı yayımladı. 2016, 2017, 2018 yıllarını kapsayan bu üç yılda Roman vatandaşların Türkiye'de yaşadığı sorunları amaçlayan bir eylem planı. Üç yılda aşılan bir sorun olmadı. İnsanlarımız işsiz. Türkiye'de işsizliğin alt rakamlarına baktığımızda iki grup en büyük işsiz. Kadınlar ve Romanlar. Onların işsizlik oranı yüzde 30-40 civarında." ifadelerini kullandı.

Bugünlerde "Siyasi İttifak" yasasının çıktığını hatırlatan Hamzaçebi, genel seçimlerde siyasi partilerin birbirleriyle ittifak yapabileceklerini dile getirdi.

Hamzaçebi, Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerde bu ittifakların işe yaramayacağını ileri sürerek, "Yukarıda matematik hesaplarla yapılan ittifaklar aşağıda vatandaşın gönlünde yer etmiyor ise hiçbir şey ifade etmez. Gönülde olmayınca halkın yapacağı bir şey yoktur. Biz Roman kardeşlerimizle siyasi ittifak değil gönül birliği kurmak istiyoruz. Bu gönül birliğiyle aşamayacağımız sorun yok." ifadelerini kullandı.