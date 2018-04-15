İçişleri Bakanı Soylu, Santa Harabeleri'ni ziyaret etti

TRABZON

AK Parti Trabzon Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Trabzon'a gelen Bakan Süleyman Soylu, sabah saatlerinde beraberindekilerle Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan Santa Harabeleri'ni gezdi.

Burada, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse tarafından karşılanan Soylu, Santa Harabeleri hakkında arkeologlardan bilgi aldı.

Santa Harabeleri'nin çevresinde yaklaşık 5 mahalle ve 300 evin bulunduğu bölgedeki yöre halkıyla da görüşen Soylu, vatandaşların Santa Harabeleri ve turizmle alakalı görüşlerini dinledi.

Santa Harabeleri'ni inceleyen ve yapılması gerekenler hakkında ilgililerle görüş alışverişinde bulunan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bir taraftan Gümüşhane, bir taraftan Trabzon, Bayburt, Rize, aynı zamanda Giresun, Ordu ve Artvin'in Türkiye'nin yükselen turizm alanı olarak gözüktüğünü söyledi.

Yükselen bu turizm alanında çok ciddi altyapı yatırımları olduğuna dikkati çeken Soylu, buna Ordu-Giresun Havalimanı, yeni yapılacak Rize Havalimanı ile Bayburt ile Gümüşhane arasındaki havalimanının da eklenebileceğini belirtti.

Soylu, bütün bu altyapı yatırımlarının aynı zamanda büyük bir hastanecilikle de kendisini desteklediğine işaret ederek, "Yani sadece turizme ait bir altyapı değil sağlık turizmini, sağlığı da destekleyen bir altyapı söz konusu. Yani bugünlerde özellikle ortaya konulan bu adımlar hem yakın vadede, yani yakın bir gelecekte hem de önümüzdeki orta vadede bu bölgeyi özellikle hem ekoturizm açısından, diğer taraftan da sağlık turizmi açısından bu coğrafyanın en önemli merkezlerinden biri haline getirecek." dedi.

Türkiye'nin zenginleştiğini vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zenginleştikçe de kendi medeniyetlerinin mirasının bıraktıklarını da ihya ediyor. Bir taraftan bunu yapıyor, bir taraftan da bu özgüveni kendi vatandaşı ve toplumuyla beraber bütünleştiriyor. Bunların hepsi bir bütünün tamamen parçaları. İşte bu vesileyle bugün hep birlikte Santa Harabeleri'ne geldik. Biraz önce arkadaşlarımız da bahsettiler, burası antik çağdan itibaren kendine ait bir yerleşim alanı. Daha sonra 1461'de Trabzon'un fethinden sonra Rumların gelip buralarda bir yaşam kurmaya çalıştıkları ve kendi adına yaşamlarını oluşturmaya çalıştıkları alanlardan birisi. Burası hakikaten hem tarihsel olarak hem bugüne kalmış tarihsel eserler olarak bizim için bir zenginlik numunesi. Onun için bir, buranın muhafazası nasıl olmalıdır, nasıl korunmalıdır, iki, halkımız ve turistler buraları nasıl görmelidir, üç, bu konuda biz bu genel çevresel altyapıya, buraya mikro altyapılar, neler yapabilirizin üzerinde çalışıyoruz."

Bakan Soylu, milletvekilleri ve valilerin büyük gayret gösterdiğini ifade ederek, "Burası bir taraftan Karaca Mağarası'yla bir taraftan taş köprüsüyle bir taraftan Limni'siyle Süleymaniye'siyle öbür taraftar Sümela'sıyla öbür taraftan Çakırgölü'yle Zigana'sıyla nefis bir destinasyondur. Bu destinasyonu da harekete geçirmek lazımdı. Ulaşım bunun için önemli ama en önemlisi buranın orijinalliğini, tarihselliğini bozmamak lazım. Bunu hep beraber korumalıyız." diye konuştu.

"Gizli kalmış cennet burası"

Santa Harabeleri için "Gizli kalmış cennet burası" ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti:

"Yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef bazen biz gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz, ufalamamak lazım. Burası gizli kalmış cennet, muhafaza etmek lazım. Buranın kendi yerleşikleri var, dokusu var ama bizim sorumluluğumuz kadar buranın yerleşiklerinin de esas itibarıyla aynı sorumluluğudur. Biraz önce arkadaşlarımız anlattılar. Yol yapılmadan önce 5 bin, 7 bin kişinin gittiği Limni'ye, şu anda 100 binin üzerinde insan geliyor. Yani ulaşım oldukça, kişi başına gelir seviyesi de artıyor, insanların arabaları da var, hafta sonları aileleriyle yeni bir alan bulmak istiyorlar. Bizim de görevimiz ülkeyi yönetenler olarak bu alanları vatandaşlarımıza, turiste açmaktır. Birçok alanda olduğu gibi Santa Harabeleri özellikle bize kalmış bir miras ve bu mirası iyi muhafaza etmek durumundayız."

Bakan Soylu, Gümüşhane Valiliğinin 10 bin 700 metrelik çok güzel yol yaptığını, diğer taraftan da Karayollarının Yanbolu'dan Atayurt'a kadar yaklaşık 21 kilometre yol yaptığını aktararak, "Onun arasındaki yolu da inşallah Trabzon ile Gümüşhane bir protokolle birlikte kendileri gerçekleştirecek. Böylece 5-6 ay içerisinde, 7 ay içerisinde buranın bu yol hadisesi de tamamlanmış olacak. Öbür yol da 2019'un sonuna kadar, kış gelmeden bitiririz diyorlar, inşallah onu yapacaklar ve böylece de bir turizm destinasyonu olarak bir hizmeti daha buranın olmuş olacak düşüncesindeyiz. Cennet gibi bir yer. Biz ve bizden sonraki nesiller kıymetlerini çok daha iyi bileceklerdir diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Bakan Soylu, Trabzon'un Arsin ilçesine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Santa Harabeleri yolu üzerinde yol yapımında çalışan işçiler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Muhabir: Meltem Yılmaz