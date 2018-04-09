ANKARA

Türk Polis Teşkilatı'nın 173’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna bir otelde yemek programı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu gerçekleştirdikleri Afganistan ziyareti sırasında duydukları sözlerin kendisini gururlandırdığını söyledi.

Soylu, inancı ve rengi ne olursa olsun, karşılaştığı her insandan Türk milletine karşı gördüğü muhabbet, saygı ve hürmetten gurur ve onur duyduğunu dile getirdi.

Başka ülkelerin asker ve polislerinin Türk güvenlik güçlerini büyük bir saygı ve kabulle kucaklamasının övünç ve onur kaynağı olduğunu ifade eden Soylu, Afganistan'ın 40 yıldır savaştığı için yokluk, sefalet ve sömürü içinde kıvranan ama Türkiye'ye can dostu ve kardeş bir millet olduğunu belirtti.

Afganistan'da görev yapan diğer milletlere ait güvenlik güçlerinin sokağa çıkmaktan imtina ederken Türk asker ve polisinin sokağa çıktığında saygı gördüğünü anlatan Soylu, "Afganlar da mazbut insanlardır. İnanç ve dinlerine bağlı insanlardır. Kadınlarının kendi polislerine bile yaklaşmadıkları bir kültüre sahipler. Bunun tek istisnası Türk askeridir. Kendi polis ve askerlerini namahrem görürken Türk askerlerinin ezel ve ebed kardeşleri olduklarını söylüyorlar." diye konuştu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 173 yıllık, jandarma teşkilatının da 179 yıllık mazisi olduğunu kaydeden Soylu, "Biz sonradan kurulma, sonradan olma bir ülke ve millet değiliz. Nevzuhur bir topluluk değiliz ve birileri ısrarla arkamızdaki köklü birikimi, tarihimizi hatta mezarlarımızı bile unutturmak istiyor. Bize bu toprakların asıl sahibi olduğumuzu unutturmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türklerin Anadolu'ya bin yıl önce geldiklerini, Anadolu'dan bir şeyler alırken çok şey kattıklarına dikkati çeken Soylu, Türk milletinin Anadolu'nun eksik parçası olduğunu vurguladı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Güzel cumhuriyetimizi hep birlikte kurduk ama böyle bir büyük birikimin üzerine yeni ve modern bir devlet kurduk. İşte bugün bizim tarihimizle, değerlerimizle yeniden kucaklaşmamıza, tarihimize sahip çıkmamıza, şehitlerimizle, şehit ailelerimizle el ele, kol kola olmamıza dudak bükenler hatta bazen dalga geçenler, aslında bu köklü medeniyet gerçeğimizi hazmedemeyenlerdir ve bundan kendi hesaplarına ürkenlerdir. Eğer biz bugün Zeytin Dalı’nı, Fırat Kalkanı’nı, evlatlarınızın kahramanca verdiği terörle mücadeleyi başarıyla ortaya koyabiliyorsak bunu sadece silahımızın gücüyle değil, mazimizden aldığımız güç ve ruhla yapıyoruz.

İşte birilerinin itiraz ettiği nokta tam da burasıdır çünkü onlar bizi hep 19. yüzyılın başındaki 'hasta adam' olarak görmek istiyorlar. Onlar, bu ülkeyi yalnızlaştırmak ve güçsüzleştirmek istiyorlar. Sadece komşularından kopartarak değil, esasen geçmişinden kopartarak yalnızlaştırmak istiyorlar. Tarihi bağlarımızdan, tarihi kardeşliklerimizden koparmak istiyorlar. İstiyorlar ki herkese, her olaya sırtımızı dönelim, haklarımızı savunmayalım, aciz bir ülke gibi kapılarımızı kapatalım, kafamızı kuma gömelim."

Gurur ve onur vesilesi

Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümünde, bugüne kadarki sorumluluklarının da gücünün de zirvesinde olduğunu ifade eden Soylu, Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 yılına ilişkin bazı verilerini de paylaşarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı memnuniyet araştırmasında Türkiye'de kamu hizmetleri içinde asayiş hizmetleri, milletin memnuniyeti açısından zirvede, yüzde 74,4 ile birinci sırada. Hepinizin huzurunda polis ve emniyet teşkilatını, milletini huzuru ve güvenliği ile kamu düzeni için gece gündüz çaba sarf eden bütün arkadaşlarımı, Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinde kuş uçurtmamak, milletimizin namusuna halel getirtmemek için çaba sarf eden bütün kahramanlarımızı huzurunuzda tebrik ediyorum.

Bir rakam daha vereceğim. Onunla da gurur duyun. Gurur duydukça bu zirveyi en üst seviyede tutmak, arkadaşlarımızın en önemli görevidir. Türkiye'de kamu kurumları içinde milletimizin güven duyduğu yüzde 63,3 ile birinci kurum Türk Polis Teşkilatıdır. Hemen onun bir puan altında da jandarma teşkilatımız gelmektedir."

Bir kilometre menzilli gece görüşlü kamera

Suçun ve suçlunun teknolojiyle beraber gelişim gösterdiği dünyada, Türk polisinin hiçbir gelişmenin gerisinde kalmadığına işaret eden Soylu, her pazartesi istihbarat ve koordinasyon toplantısı yaptıklarını ve bu toplantıların tamamına katıldığını anlattı.

"Bazen dağlarda terörist gece karanlığından sızarak evlatlarımızın ve bizim canımızı acıtıyor." diyen Soylu, şunları ifade etti:

"Şimdi el birliğiyle teknokentimizde öyle bir şey üretildi ki geceleyin, siste yaklaşık 500 metreden bir kilometreye kadar çok rahatlıkla görebileceğimiz milli ve yerli yazılımla bir kamera icat ettik. Artık siste bir terör örgütünün veya bir anlayışın gelip de baskın yapabilmesi imkan ve kabiliyetleri içinde olmayacak. Bunun yanı sıra sınırlarımız çok daha iyi gözetlenecek. Araçlarımız giderken farlarını yakmadan, aracı süren güvenlik kuvvetlerimiz anlaşılmadan rahat bir şekilde önündeki 300-500 metreyi rahat görebilecek bir icadı yerli ve milli yazılımla gerçekleştirdik."

Teröristlere karşı insansız hava araçları ile büyük bir üstünlük ve kabiliyet sağladıklarını söyleyen Soylu, Amanoslar'da son bir ayda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Soylu, teknolojik üstünlük arttıkça güvenlik ve asayişin daha iyi noktaya geleceğini vurguladı.

Yürütülen çalışmalarla yeni kimliklerin kontrollerinin de çok daha kısa sürelerde yapılmasına imkan tanıyan bir gelişmenin haberini aldığını da anlatan Bakan Soylu, polis teşkilatını dijital altyapıdan personel kapasitesine kadar çağın ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yenilediklerini dile getirdi.

Bekçi alımı ile pasaport ve sürücü belgelerinin devri

Çarşı ve mahalle bekçilerinin alımlarına ilişikin de bilgi veren Soylu, şu ana kadar 19 bin bekçi alımı gerçekleştirdiklerini, gelecek dönemde 17 bin bekçinin daha alımı için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Araç tescil işlemlerinin noterlere devrinden sonra pasaport ve sürücü belgeleriyle ilgili işlemlerin de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildiğini anımsatan Soylu, "Cuma günü emniyette kepengi kapattık, Nüfus Genel Müdürlüğünde kepengi açtık. Çalışanlar başka, makineler başka. Allah bizi mahcup etmedi. Pazartesi bir uyum süreci yaşadık. Salı gününden itibaren pasaportu da ehliyetimizi de kimliğimizi de hep birlikte, birçok yeni güvenlik unsuru katarak, polis ve jandarma ile 92 kurum ve 8 bakanlık ile entegrasyonunu sağladık." diye konuştu.

Soylu, emniyet tarafından günlük 7-8 bin civarında pasaport ve bir o kadar da ehliyet verildiğini belirterek, perşembe ve cuma günü aynı rakamlara ulaştıklarını söyledi.

Muhabir: Sertaç Bulur