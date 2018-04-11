ŞANLIURFA

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile ziyaret ettiği Vali Abdullah Erin'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Elvan, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, buranın kalkınması için önemli projeler yürüttüklerini belirtti.

Elvan, kentin her açıdan büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bunları ortaya çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Türkiye'nin AK Parti ile her geçen gün büyüdüğünün altını çizen Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Artık geri kalmışlık kavramını biz lügatımızdan çıkarıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, AK Parti hükümetleri olarak kim ne derse desin biz doğru bildiklerimizi bugüne kadar yaptık, bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Bu ülkede istikrar olmasaydı, bu ülkenin başında adam gibi adam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı düşünün eğitim yatırımlarını 3'e katlamanız mümkün olabilir miydi? Elli yıl bekleseniz bu yatırımları gerçekleştiremezdiniz. İstikrar bu ülke için son derece önemli, Allah'ın izniyle yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hem Şanlıurfamız kalkınıp gelişecek hem de Türkiyemiz büyümeye ve güçlenmeye devam edecek."

"Teröre rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ülkesiyiz"

Elvan, Türkiye'nin terörle mücadele ederken hızla büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın bir taraftan ülkemizi güçlendiriyoruz, büyütüyoruz, diğer taraftan da terörle mücadele ediyoruz. Fırat Kalkanı'nda ve Zeytin Dalı Operasyonu'nda gördünüz, tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyoruz. Dünyada böyle bir örnek yok, hem terörle mücadele edeceksiniz, teröre karşı dünyanın en şiddetli mücadelesini vereceksiniz hem de dünyanın en hızlı büyüyen, gelişen ülkesi olacaksınız. Bunun başka bir örneği var mı? Onun için bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız son derece önemli. İşte bu birlikteliği sağlayan ruh anlayış gönül birliği Şanlıurfa'da var."



Muhabir: Halil Fidan