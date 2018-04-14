HATAY

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'daki programı kapsamında gittiği Reyhanlı ilçesinde, ellerinde Türk bayrağı ve meşaleler bulunan bir grup vatandaş tarafından karşılandı. Vatandaşlar kendileriyle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu'na karanfil verdi.

Kılıçdaroğlu daha sonra, 2 Şubat'ta YPG/PKK'nın Reyhanlı ilçesinde sivillere yönelik roket saldırısında yaşamını yitiren Rıfat Sinirli'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret ederek, Sinirli'nin eşi Aşune Sinirli'ye başsağlığı diledi.

Ardından 2 Şubat'taki aynı saldırıda yaşamını yitiren Ahmet Şanverdi'nin Esentepe Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra 31 Ocak'ta YPG/PKK'lı teröristlerce atılan roketin Yeni Mahalle'deki evlerine isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın ailesine taziyede bulundu.

Avlar'ın babası Ahmet Avlar'a başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Muhabir: Lale Köklü,Erdal Türkoğlu