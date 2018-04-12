MARDİN

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Mardin Müzesi'nin çağdaş müzecilik anlayışıyla yenilenen bölümünün açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Kurtulmuş, çok kültürlü ve çok dinli toplumların bir arada, birlikte barış içinde yaşadığı Mardin'in ve Anadolu'nun bütün coğrafyaya örnek olması gerektiğini belirtti.

Bakan Kurtulmuş, 2016 yılında, "vekalet savaşlarının bir sonu olduğunu, Suriye'de Suriye halkının istediği bir barış düzeninin kurulmaması durumunda çok yakın zamanda ABD ve Rusya'nın filen savaşma noktasına geleceğine" yönelik bir konuşma yaptığını anımsatarak bu sözlerinin Avrupa'da ve özellikle İngiltere'de bazı gazetelerin manşetinde de yer aldığını aktardı.

Kurtulmuş, şu görüşlerini dile getirdi:

"Akıl, mantık ortadadır. Halkları savaştırarak, halkları birbirine düşman ederek vekalet savaşları üzerinden sürdürülecek bir savaşın, bu vekalet savaşlarını yürüten, o perde arkasındaki piyonlara da hiçbir faydası olmaz. Olmadığını da görüyoruz. (ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik operasyon mesajı) 2 gündür birisi bir kuyuya taş attı. Bütün dünya çıkarmaya çalışıyor. Görüyorsunuz, 'Füzemi ateşlerim.' diyor, öteki de 'Ateşlersen öyle olur.' diyor. Vekalet savaşları kesmiyor, bunun artık sonu geldi. Ardından ticaret savaşlarını başlattılar. Dünya bir büyük türbülansa, bir büyük çatışmaya doğru sürükleniyor. Be akıllı adamlar, dünyayı parselleyip, insanların canı pahasına kendinize birtakım mevziler kazanmaya çalışacağınıza gelin şu Mardin'e bir bakın, bir inceleyin. Bu Mardin toprak parçasında Müslüman, Süryani, Keldani, Arap, Acem, Kürt ve Türkler bütün bu farklı ırklar nasıl bir arada yaşadı, bunu sırrını anlayın. İnsanlığın gücünden istifade ederek insanlık aleminin daha ileriye gitmesin vesile olun. Yapamazsanız çok açık söylüyorum, emperyalist hırslarınız içerisinde boğulacaksınız."

Daha sonra müzenin yenilenen bölümünün açılışını gerçekleştiren Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler müzeyi gezdi.

Yüksekten düşen özel harekat polisi yaralandı

Bu arada törende çevre güvenliği alan bir özel harekat polisi, açılışın ardından bulunduğu binanın çatısından dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Yaralanan polis memuru, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



