MHP adaylar için öncelikle teşkilatla görüşecek

ANKARA - ESİN IŞIK

MHP, milletvekili adaylarını il ve ilçe teşkilatlarının bilgisine başvurduktan sonra belirleyecek.

Parti, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için "Taslak Seçim Takvimi"ni hazırlamasının ardından takvimini oluşturdu.

Seçim çalışmalarına yoğunlaşan MHP, YSK'nin seçim takvimini açıklamasının hemen ardından aday adaylarının başvurusu için takvimini sunacak.

Adaylarını merkez yoklaması yaparak belirleyecek olan MHP, bunu yaparken öncelikle il ve ilçe başkanları ile teşkilatın görüşlerini alacak. Parti, bu çerçevede milletvekili adaylarını teşkilatın önceliklerini alarak belirleyecek. Aday adayları, genel merkez, il ve ilçe teşkilatlarında kurulacak komisyonların süzgecinden geçecek.

Seçim çalışmaları çerçevesindeki miting ve toplantılarda kullanılacak şarkılar ile afişlerde kullanılacak sloganlar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting takvimi de bu hafta sonuna kadar belirlenmiş olacak.