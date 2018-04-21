BURDUR

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Burdur'un Bucak ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Muhittin Talha Çalışkan'ın adı verilen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, vatanın gerçek sahipleri şehitlere olan borcun ancak uğruna şehit oldukları değerleri güçlendirmekle ödenebileceğini söyledi.

Güçlenmenin eğitimle başarılabileceğine işaret eden Yılmaz, "Türkiye'deki en büyük yatırım, beşeri sermayeye yapılan yatırımdır. Bu yatırım hem bilimi hem de demokrasiyi güçlendirecek. Türkiye'de bugün ne başarı varsa arkasında eğitim vardır, ne eksiklik varsa yine eğitimden kaynaklanmıştır." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye genelinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 28'den 17'ye düşürdüklerini, eğitimde fırsat eşitliğinin değişmez hedefleri olduğunu vurguladı.

"Fırsat eşitliği temelinde kaliteli eğitim ilkemiz." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Şartlı eğitimi başlattık. Bu kapsamda 6 milyar liraya yakın ödeme yaptık. Dershaneleri kapattık. Ancak evlatlarımızın herhangi bir dersten ilave ders almaya ihtiyacı vardır düşüncesiyle okullarımızda ücretsiz yetiştirme ve destekleme kursları başlattık. Geçen yıl bu kapsamda 9 milyon öğrencimiz kurslara katıldı. 81 ilde 800 yakına okulda 100 bin öğrencimize haftada 15 saat İngilizce dersi veriyoruz."

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, şehidin ailesi, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Burdur milletvekilleri Reşat Petek, Bayram Özçelik ve diğer protokol üyeleriyle okulun açılışını gerçekleştirdi.

"Yeni sistem uzlaşmayı zorunlu kılıyor"

Bakan Yılmaz, AK Parti Bucak İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada ise "yeni millet hükümeti" sisteminin daha demokratik olduğunu belirtti.

Milletin önceden yasamayı oluşturduğuna, yeni sistemle yürütmeyi de oluşturacağına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Millet çıtayı yükseltti. Artık yüzde 50 artı bir alıp ülkeyi yönetmek daha demokratik. AK Parti olarak bu kadar fazla hizmet yapmış olmamıza rağmen yüzde 50 artı bir almak kolay değil. Bugüne kadar en fazla yüzde 49 oy aldık. Bu yeni sistem uzlaşmayı zorunlu kılıyor. 80 milyonu kucaklayabilmek lazım. Artık dilin kırıcı olmaması gerekiyor. Herkesi kucaklayıp küskünlükleri unutmak lazım. Bundan sonra dilin Yunus'un dili gibi, gönlün Mevlana'nın gönlü gibi olacak. Hacıbektaş gibi ceylanla aslanı aynı kucakta taşıyabilmek lazım. Bu yeni sistem Türkiye'ye barışı, huzuru getirecek."

İttifak arayışları

Bazı partilerin ittifak arayışında olduğunu dile getiren Yılmaz, MHP ile "Cumhur İttifakını" kurduklarını BBP'nin de bu ittifakı desteklediğini hatırlattı.

AK Parti olarak "Desteklemek isteyen herkes gelsin." dediklerini aktaran Yılmaz, "Bunun dışında diğerleri 2 kişi bir araya gelmiş, 3 kişi bir araya gelmiş 'ben adayım, o adayım' diyor. Biz 'birleşin, bölünmeler ortadan kalksın' diyoruz. Uzun dönemde göreceksiniz birbirlerine en muhalif ve itilaflı partiler arasındaki fark giderek azalacak. Bu milletten destek alabilmek için millet gibi olacaklar. Millet gibi olamadıktan sonra, bu milletten vekaleti alamazsın." ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz, Bucak Öğretmenevi'nde eğitim değerlendirme toplantısına katıldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Muhabir: Levent Kişi, Bilal Altıok