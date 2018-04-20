Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası açıklama

ANKARA

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Ben daha önce de söylediğim gibi, CHP Genel Başkanı'nın doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini, olacağını, olursa hep birlikte çalışacağımızı iletmiştim, yine ilettim Sayın Genel Başkan'a, o kendi takdiridir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İnce'yi kabul etti.

Basına kapalı yapılan ve 30 dakika süren görüşme sonrası açıklamada bulunan İnce, haziran ayında yapılması planlanan seçimin bir erken seçim değil "bir panik, bir kapkaç seçimi" olduğunu savundu.

Türkiye'nin huzura, birliğe, uzlaşmaya ihtiyacı olduğunun altını çizen İnce, "Türkiye'nin büyük bir uzlaşmayı gerçekleştirmeye ihtiyacı var ve seçim bir çare olacaktır, bunu merak etmeyin." diye konuştu.

"Sayın Genel Başkan anlattı ben diledim"

İnce, şöyle devam etti:

"Her gün bağıran, toplumun bir kesimini ötekileştiren, kutuplaştıran, herkesle kavga eden, korku düzeni kuran, bağımsız yargıyı katleden, demokrasimizi yerlerde süründüren bu zihniyetten hep birlikte kurtulacağız. Umutlarımızın tazelenmeye ihtiyacı var. Referandumda yarattığımız o büyük uzlaşmaya ihtiyacımız var. Bunu beraber başaracağız. Bazı belediye başkanlarına 'metal yorgunluğu var' diyordu, asıl metal yorgunluğu Sayın Cumhurbaşkanı'nda var. Hep birlikte bu korku düzeninden, bu yağma düzeninden kurtulacağız. Böyle bir ortamda 16 yıldır TBMM'de milletvekili olarak görev yapan biri olarak Sayın Genel Başkanımıza önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi ilettim. Sayın Genel Başkan anlattı ben diledim. Kaygılarımı, kuşkularımı, neler yapmamız gerektiğini, bunları anlattım. Dertleştik ve gidiyorum."

"Sayın Genel Başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını kaydetti"

"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine İnce, şu yanıtı verdi:

"Ben daha önce de söylediğim gibi, CHP Genel Başkanı'nın doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini, olacağını, olursa hep birlikte çalışacağımızı iletmiştim, yine ilettim Sayın Genel Başkan'a, o kendi takdiridir. Salı günü Parti Meclisi (PM) toplanacak. Orada görüşülecek, orada partimizin yöneticileri görüşlerini dile getirsinler... Şu anda da Sayın Genel Başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını, onu salıdan sonra açıklayacağını, üzerinde çalışıldığını kaydettiler."

İnce'den "Size bir teklif gelirse sıcak bakıyor musunuz böyle bir teklife?" sorusuna cevap

"Size bir teklif gelirse sıcak bakıyor musunuz böyle bir teklife?" sorusu üzerine de İnce, "Ben partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm." dedi.

PM'de konuşulmamış bir konu üzerine fazla yorum yapmayacağını belirten İnce, burada alınacak karara saygı duyacağını, partiyi zora sokacak hiçbir şey yapmayacağını ve seçim çalışmalarına katılacağını bildirdi.

"Sayın Genel Başkan aday olmayacak mı?" sorusunu değerlendirdi

Açıklamasındaki Kılıçdaroğlu'nun yaptırdığı anketler hatırlatılarak "Sayın Genel Başkan aday olmayacak mı?" sorusu üzerine ise İnce, "O sorunun cevabını ben veremem. Onu Sayın Genel Başkan bilir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve kazanamaması durumunda yeniden genel başkan adaylığı ile ilgili bir girişiminin olup olmayacağı sorulan İnce, "Önümüzde CHP Genel Başkanlığıyla ilgili bir seçim yok. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi var. Hatta bu bir seçim değil, memleket meselesi. Böyle bir ortamda CHP Genel Başkanlığını konuşmak siyasete, ahlaka, insanlığına uymaz." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine ise İnce, kendisinin öyle bir açıklaması olmadığını bildirdi.

"Yaptırılan ankette sizin isminiz var mı?" sorusu üzerine İnce, "Biliyorum kimler olduğunu ama onları paylaşamam sizlerle. Çok arkadaşımız vardır." diye konuştu.

Muhabir: Barış Gündoğan