Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karaman, "Allah'ın izniyle de Saadet Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımızı da çıkartacağız." dedi.

BAYBURT

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, bir otelin salonunda düzenlediği basın toplantısında, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Esed rejimine yönelik düzenlenen operasyonu değerlendirdi.

Bu olayların hepsinin dünyada bir planın parçası olarak gerçekleştirildiğini savunan Karaman, "Bunlar kendiliğinden olan hadiseler değil. Irak'ta Saddam Hüseyin ramazan günü bombalandı. Saddam Hüseyin yargılandı, bir bayram günü idam edildi." ifadesini kullandı.

Karaman, bugün Suriye'de olan olayların, Irak'ta da 2003'de gerçekleştiğini belirterek, "Ne dediler, 'Saddam Hüseyin kendi vatandaşına kimyasal silah kullanıyor.' Birleşmiş Milletler bir rapor verdi ve bütün dünya Irak'a bunun için saldırdı. 2003'ten bugüne kadar Irak'ta bir tane dahi kimyasal silah bulunamadı. Biz korkuyoruz ki aynı oyunlar Suriye'de oynanıyor. Bir kimyasal silah kullanılmıştır, doğrudur, biz bilmiyoruz, teknik bilgi elimizde yok." diye konuştu.

Kahraman, ittifak ve seçim yasalarına da değinerek, seçime 18 ay gibi bir süre kalmasına rağmen ilgili yasaların çıkılmadığına işaret etti.

"Cumhurbaşkanı adayımızı da çıkartacağız"

Karaman, Saadet Partisi olarak Türkiye genelinde yerel seçimlere de milletvekilliği genel seçimlerine de gireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle de Saadet Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımızı da çıkartacağız. Biz cumhurbaşkanı adayımızı nasıl çıkartacağız? Biz prensiplerimiz üzerine ittifak yapacağız dedik. Dış politikada şahsiyetli bir dış politika uygulanmalıdır. Şimdi Türkiye ne tarafta olduğu konusunda bir karar verememiştir. Amerika ile Avrupa ile İngiltere ile bugüne kadar sürekli mücadele etmiş, onlarla kavga ediyormuş gibi gözükmüş, Rusya ile bir ittifak meydana getirmiş stratejik ortak olarak ama şimdi bir bakıyorsunuz Türkiye Amerika'nın tarafında yer alıyor, Rusya'nın tarafında yer almıyor. Bu, dış politika konusunda Türkiye'nin şahsiyetli bir dış politika uygulamadığının örneklerini gösteriyor."

Basın toplantısına Saadet Partisi İl Başkanı Osman Nuri Temur ile bazı partililer katıldı.

Muhabir: Abdulkadir Nişancı