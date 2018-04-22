Sağlık Bakanı Demircan, "Türkiye gücüyle oyunları bozan bir noktadadır. Türkiye bölgeye huzurun, barışın gelmesi için gayret eden güçlü bir ülkedir. Daha da güçlenmek için daha da çalışacağız." dedi.

BAYBURT

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ederek kentteki yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Türkiye'nin daha önce parlamenter sistemle ülkenin kalkınması için büyük gayretler içinde olduğunu belirten Demircan, "Tabi engellerle de karşılaştı. Parlamenter sistem kendi içinde vesayete açık, vesayet problemleri yaşayan, yaşatan bir sistemdir. Bunun en güzel örneği Cumhurbaşkanlığı seçimleri, her zaman kriz olmuştur. Bu hayat anlayışının Türkiye'de sona erdirilmesi hamlesini bir yıl önce milletimiz Anayasa referandumuyla tamamladı ve bunun kararını verdi. Dedi ki 'artık Türkiye parlamenter sistemle, çok başlılıkla değil, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yoluna devam edecek.' 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için bir seçim yapacağız, inşallah bu kararı vereceğiz." diye konuştu.

"Güçlü yönetim çok önemli çünkü bu coğrafya zayıf devletin yaşamadığı bir coğrafyadır"

Demircan, Türkiye'nin sağlık ve diğer alanlarda son 15-16 yılda büyük mesafeler katettiğinin altını çizerek, "Bu alınmış olan mesafelere karşı milletimiz milli iradeyi kabul ederek ona destek oldu." dedi.

Bu coğrafyada iradenin bütünlüğünün çok önemli olduğunu vurgulayan Demircan, şu değerlendirmede bulundu:

"Güçlü yönetim çok önemli çünkü bu coğrafya zayıf devletin yaşamadığı bir coğrafyadır. Tarihi incelerseniz görürsünüz, bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Coğrafyamızın bugün de karşı karşıya kaldığı tehditler ve tehlikeler, Türkiye'nin güçlü olmasının ne kadar mühim olduğunu ortaya koydu. Türkiye gücüyle bu oyunları bozan bir noktadadır. Türkiye bölgeye huzurun, barışın gelmesi için gayret eden güçlü bir ülkedir. Daha da güçlenmek için daha da çalışacağız."

Demircan, bunun da yolunun millet iradesinin bir merkezde toplanmasından geçtiğine dikkati çekerek, "Milletimizin yapılan ve yapılmakta olan işleri sahiplenmesidir. Bu da demokrasi ile sandıkla oluyor. Önümüzdeki süreçte inşallah bu sandıktan milletimizin iradesinin en güzel şekilde yansıdığına şahit olacağız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Abdulkadir Nişancı