TBMM Genel Kurulu teklif görüşmeleri bitimine kadar çalışacak

Genel Kurul bugün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklifin görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak.

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TBMM Genel Kurulu, bugün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklifin görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, dün akşam TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 48 saat geçmeden Genel Kurul gündemine alındı.

Genel Kurul, bugün, ilk sıraya alınan bu teklifin bitimine kadar çalışacak.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ise gündemin ikinci sırasına alındı.

HDP'nin, "çocukların korunması" ile ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler başladı

TBMM Genel Kurulunda, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde ilk sözü CHP Ankara Milletvekili Murat Emir aldı.

Öte yandan, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

Teklif üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, teklifin "Siyasi Propaganda Eşitlik Kurulu" kurulmasına ilişkin olduğunu belirtti.

Muhabir: Alp Özden