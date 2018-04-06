İSTANBUL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Esenyurt 4. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, çocuğun ihmal ve istismarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin Bakanlar Kurulu'nun imzasına sunulduğunu, ardından Meclis'e sevk edileceğini dile getirdi.

Çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumak gerektiğinin altını çizen Kaya, şunları söyledi:

"Yasal düzenlemeyle birlikte koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi arttıracağız. İlgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve milletimizin vereceği destekle tüm çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumak önceliğimiz. Eğer bir çocuğumuz ihmal ve istismara uğradıysa, o hain alçaklara da kanun önünde en yüksek cezaları verecek şekilde bir düzenlemeyi getiriyoruz Allah'ın izniyle. 50 yıla kadar varan cezalarla, müebbet hapislerle, ağırlaştırılmış müebbet hapislerle çocuklarımıza dokunanların cezasını en ağır şekilde vereceğiz."

Kaya, "Öncelikli olarak çocuklarımızı koruyup kollamak. Hep birlikte millet, devlet, sivil toplum el ele çocuklarımızı koruyacağız ve güzel bir geleceğe inşallah kavuşturacağız. Bizim tek derdimiz, tek hayalimiz çocuklarımızın daha güçlü bir Türkiye'de yaşaması. Düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Tüm çocukların korunduğu, her türlü ihmalin, istismarın tamamen olmadığı bir ülke, bir dünya için daha fazla çalışmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

"Hızlı yapmazsanız gerekirse iptal ederiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun devamı olan Mahmutbey-Halkalı ve Halkalı-Esenyurt Metrosu ihalesinin yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Müteahhitler biraz ağırdan alıyordu, 'Hızlı yapmazsanız gerekirse iptal ederiz.' dedik, biraz ağırdan alınca iptal yazısını gönderdik. Sonradan hepsi geldi, bu yıl sonuna 4 hattı açma sözü verdiler. Biri burayı da ilgilendiriyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı inşallah bu yıl sonu, 2019 başı açılmış olacak. Yeni ihalesi yapılan Mahmutbey-Halkalı ve Halkalı-Esenyurt hatları da inşallah süresi içinde bitecek. Bunun sözünü aldık, inşallah başlıyor. Sadece Halkalı-Esenyurt hattında özellikle Başakşehir sınırları içerisinde 1-2 durak değişikliği yapıyoruz. O değişiklerin yeri netleşince inşaat da hızlı bir şekilde başlayacak. Bu durma süresini de inşaat süresinden düşmeyecekler. O pazarlığı yaptık. Devamında buraya, belediye meydanına kadar gelen metro, buradan inşallah Avcılar Üniversite durağına yetişecek. Onun da ihalesini kısa bir zamanda yaparız inşallah."

Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesinin el ele vererek hizmet üreteceğini, teşkilatın da bunları vatandaşlara anlatıp oy oranını yükselteceğini belirten Uysal, "Esenyurt'ta bu sağlanırsa, İstanbul sağlam durur." dedi.

"Çalışıp çalışmadıklarını takip ediyorum"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise AK Parti kongrelerinin bayram havasında geçtiğini ifade ederek, "Birilerinin kongresinde olduğu gibi sandalyelerin havada uçuştuğu kongreler olmamıştır AK Parti kongreleri hamdolsun." diye konuştu.

Şenocak, 2019'da 2 önemli seçim olduğuna değinerek, "Burada teşkilat mensuplarına çok iş düşüyor. Gece gündüz çalışacağız. İlçe başkanlarına 20 saat esaslı görev verdik, 20 saat çalışacaksınız. Ben çalışıp çalışmadıklarını takip ediyorum, ilçe başkanlarımıza gece görüntülü bağlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Andaç Hongur

