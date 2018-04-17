Beyaz çayın yumurtalığı koruyucu etkisi araştırılıyor

SAMSUN - Fatih Mehmet Kürkçü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile ÇAYKUR iş birliğinde yürütülen çalışmada, beyaz çayın yumurtalık kanseri tedavisi gören kadınların kemoterapi sırasında yumurtalık rezervini koruyucu etkisi araştırılıyor.

RTEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz çayın antioksidan bir ürün olduğunu söyledi.

Beyaz çayla ilgili ÇAYKUR iş birliğinde bir süredir çalışma yürüttüklerini belirten Tekin, araştırmaya Histoloji ve Embriyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Levent Tümkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Tolga Mercantepe'nin de dahil olduğunu anlattı.

Beyaz çayın antioksidan özelliğinden dolayı pek çok çalışmaya konu olduğuna işaret eden Tekin, çocukluk çağı kanserlerinde tedavi gören kişilerin beyaz çayı da tüketmelerinin yumurtalık rezervini koruduğunu gördüklerini vurguladı.

"İlk sonuçlar yüz güldürücü"

Projede beyaz çayın yumurtalıklar üzerindeki etkilerini araştırmaya çalıştıklarını bildiren Tekin, aldıkları ilk sonuçların yüz güldürücü olduğunu aktardı. Araştırma kapsamında hayvanlar üzerinde deneyler gerçekleştirdiklerini dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Çalışmamızda, beyaz çayın yumurtalık kanseri tedavisi gören kadınlarda yumurtalıkları koruyucu etkisini inceledik. Beyaz çayın kemoterapi tedavisi alan kadınların yumurtalık rezervini koruyucu etkisi olduğu yönünde bir sonuca ulaştık. Bu deneysel bir çalışma ama uzun vadede ümit veren bir proje. Bu bulgular daha ileri klinik çalışmalara ihtiyaç duyuyor ancak ön veriler bizi heyecanlandırdı. Ön verilerimiz hayvanlar üzerinde çok olumlu sonuçlar olduğunu gösteriyor. Sonraki verilerimizi de zaman içinde kamuoyuyla paylaşma şansımız olacak."

Çalışmalarında önce denek hayvanlarının tümüne kemoterapi ilaçlarını verdiklerini belirten Tekin, "Daha sonra deneklerden bir grubun içme suyuna beyaz çay kattık. Beyaz çay verdiğimiz grupta, kontrol grubuna göre çok daha etkili sonuçlar elde ettik. Sonuçlarımız gayet başarılıydı. Yani beyaz çay, kemoterapi tedavisinin yumurtalıklara olumsuz etkilerini azaltıp koruyucu etki yapıyor." dedi.

"Çok az elde edilebildiği için hem pahalı hem de kıymetli"

Tekin, beyaz çayın fermantasyon sürecinden geçmeden direkt kurutulduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Beyaz çay, çay bitkisinin filizlerden elde ediliyor. Hasadın erken aşamasında tepedeki en küçük tomurcuklardan alınıyor. Rengi beyaz ve çok kıymetli. Çok az bulunuyor. Siyah çaya göre çok daha az miktarda elde edebiliyorsunuz. O yüzden hem pahalı hem de kıymetli bir ürün."