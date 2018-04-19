'Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını genişleteceğiz'

Sağlık Bakanı Demircan, şu anda 15 dalda geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmeti verildiğini belirterek, "Bu eğitimi alan doktorlarımıza, bu uygulama iznini veriyoruz. O doktorlarımız çoğaldıkça bu uygulamaları da genişleteceğiz." dedi.

İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık ile ilgili birikimi "geleneksel tıp" ve "modern tıp" diye ikiye ayırmak yerine bir araya getirip bilimin ışığında insanlığın hizmetine sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

İnsanlığın tarih boyunca hastalıklarını tedavi için kullandığı malzemeleri, bitkileri ve yöntemleri bugünkü bilimsel tıpla buluşturmak amacıyla Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ni düzenlediklerini dile getiren Demircan, "Türkiye geleneksel tıp uygulamalarından 15'inin hastanelerde doktorlar tarafından uygulanmasına izin verdi. Bunlar halkımızın talebi üzerine uygulanıyor." diye konuştu.

Bakan Demircan, hastaların, geleneksel tıp uygulaması yapılan hastanelerden, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapan polikliniklerden hizmet alabileceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"(Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmeti veren polikliniklerin reçetelerinin SGK kapsamına alınması) Şu anda böyle bir çalışma yok ama bu çalışmalardan ilaç üretilebilirse, bugünkü tıbbi anlamda elbette, o zaman ilacın gereği olarak kapsama alınabilir. Şimdilik öyle bir çalışma yok. Şimdi 15 dalda bu hizmeti veriyoruz ve giderek çoğalıyor. Bu eğitimi alan doktorlarımıza, bu uygulama iznini veriyoruz. O doktorlarımız çoğaldıkça bu uygulamaları da genişleteceğiz. Bakanlığımızda bir daire başkanlığı var. Bu yeni bir çalışma. Aslında çok eski bir çalışma, insanlık tarihi kadar eski ama konvansiyonel tıbbın ve modern tıbbın uygulama alanına aldığı ve temasa geçtiği bu çalışma yeni bir çalışma. Dünyanın her yerinde var, insan olan her yerde var. Çünkü insan yeryüzüne geldiği günden beri hastalıklarla karşılaştı, tedavi için bir sürü çalışma yaptı, bir sürü yöntem, malzeme, ilaç üretti. Elbette bunların bir kısmı o gün için yeterliydi, bugün için yeterli değil ama geriye dönüp bakmak lazım. Bu insanlığın mirası. Bunlar neden faydalıydı, ne kadar faydalıydı? Geliştirmek mümkün, yapılan bu şu anda."

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastaların kendi iradeleri veya hekimlerin "Artık modern tıbbın yapacağı bir şey yok, siz geleneksel tıptan istifade edebilirsiniz." tavsiyesiyle geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmeti veren polikliniklere başvurabildiğini söyledi.

Hekim endikasyonunun burada esas alındığını vurgulayan Demircan, "Orada gidip tedaviyi alacağı kişi de doktor olmak zorunda. İzin verilmiş olanlar da doktor zaten. Doktorlarımız bu işi yapıyor." ifadelerini kullandı.



Muhabir: Zehra Melek Çat, Hatice Şenses Kurukız