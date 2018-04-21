Fotoğraf:AA/Emin Sansar

ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla Kızılcahamam'da düzenlenen ve partinin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik stratejisinin belirlendiği toplantının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

24 Haziran 2018'de erken seçim yapılması kararı alındığını hatırlatan Bahçeli, kararın MHP tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

Bahçeli, seçim çalışmalarının yaklaşık 60 günü kapsayacağını belirterek, "Geçmiş dönemde 60 gün kapsamında erken seçimler yapılmıştır, dolayısıyla sağlıklı bir seçim yapılabilmesi için yeterli bir zamandır. Partilerin de seçim tecrübeleri bu süreyi aksaksız şekilde tamamlamaya muktedirdir. O bakımdan seçimlerin Türk milletine, bütün siyasi partilerimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyoruz." dedi.

Erken seçim kararı sonrasında MHP'nin milletvekilleri, MYK üyeleri ve il başkanlarıyla ortak bir toplantı düzenlediğini dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Seçim kararının alınmasında etkin olan faktörler, seçimin daha güvenli ve sağlıklı yapılması ve bu süre içinde MHP'nin üzerine düşen çalışmayı nasıl yapmalıdır anlayışıyla bir toplantı düzenlemiştir. Toplantımıza katılım yüksektir. Arkadaşlarımızda gördüğüm kadarıyla bir seçim heyecanı vardır. Allah'ın izniyle 24 Haziran 2018'deki seçimde MHP'yi daha güçlü, daha etkin, daha tecrübeli ve birikimli bir yapıyla 1 Temmuz günü nasip olursa TBMM'de hep beraber göreceğiz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum, seçim çalışmalarını disiplinli bir şekilde yapacaklarına inanıyorum. Hepsine de basının huzurunda bir kez daha başarılar diliyorum."

"Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli, MHP'nin erken seçim kapsamında nasıl bir strateji izleyeceğiyle ilgili soru üzerine, "MHP'nin geçmişten bu yana Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal ve ekonomik şartları da dikkate alınmak kaydıyla ister zamanında isterse erken yapılacak bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu ifade edebiliriz. Şimdiki seçim stratejimiz, iki esasa dayanmaktadır; bir tanesi güçlü ve dengeli bir meclisin oluşması. İkincisi, cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir. MHP'nin, cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi parti mensuplarından hiçbiri aday olarak çıkmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

"Allah'tan dileğim bir gün de basın doğru yazsın"

MHP'nin seçim stratejisine ilişkin Bahçeli, şunları söyledi:

"MHP, cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak değerli dava arkadaşlarını bu siyasi kimlik içinde, her ilin seçim çerçevesinde öngörülen sayılarla adaylarını belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmasını sürdürecektir. Yani bir yandan cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. Öte yandan cumhur ittifakı içinde MHP'nin siyasi kimliğini koruyan, onu temsil eden bir kadroyla TBMM'de Allah'ın izniyle yer almaya çabalayacağız, gayret göstereceğiz."

Bahçeli, "YSK'nın AK Parti'ye, İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğine ilişkin bilgi aktardığı, AK Parti'nin de bunu size ilettiği ancak sizin reddettiğiniz yönünde basına düşen haberler var. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Allah'tan bir dileğim var, bir gün de basın doğru yazsın." karşılığını verdi.

"Onların adaylarına saygı duyuyoruz"

"Erken seçim kararı henüz mecliste alınmamışken CHP'de cumhurbaşkanlığı aday adayları ortaya çıktı. Nasıl yorumlamak lazım?" sorusu üzerine Bahçeli, "CHP, Türk siyasi hayatında en köklü siyasi partidir. Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır ama iktidar olma şansını tek başına yakalayamamıştır. Şimdi zannediyorum cumhurbaşkanı adayı sayısını artırarak cumhurbaşkanlığını kazanmak suretiyle siyasi hayatını devam ettirmek istemektedir. Onların adaylarına saygı duyuyoruz. Diyeceğimiz söz yok ama başka adaylar da çıkabilir mi? Yine basından aldığımız bilgilere göre çıkabilir." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada çıkan olayların hatırlatılması üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

"İzleme imkanı bulamadım çünkü erken seçim çalışmalarıyla ilgili partide yoğunluğumuz vardı. Bu sebepten maçı takip edemedim ancak Beşiktaş'ın hocası, Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz, ben Beşiktaşlı olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"Ortak seçim çalışmaları, ortak miting yakışık olmaz"

Devlet Bahçeli, "Miting programına ilişkin netleşen iller var mı? Bu süreçte AK Parti ile ortak miting düzenleyecek misiniz?" sorusuna, "Cumhur ittifakını kurduk. Cumhur ittifakını oluşturan partiler kendi siyasi kimlikleriyle cumhur ittifakında yer almaktadırlar. Adayları o şekilde belirlenmektedir ve oy verme anında da bu siyasi kimliğe uygun olarak her partinin elemanları kendi partisine oy vereceklerdir. Böyle bir durum içinde ortak seçim çalışmalarında bulunmak, ortak miting yapmak yakışık olmaz. Her koyun kendi bacağından asılır. Biz de kendimizi kendi bacağımızdan asacağız ama ipi bizden olursa." yanıtını verdi.

"Zamanında yapılamayan her seçim, baskın seçimdir"

"Erken seçime ilişkin 'baskın seçim' söylemi var. Bu söylemlere nasıl yaklaşıyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, "Zamanında yapılamayan her seçim, baskın seçimdir ancak ifadesindeki kibarlık onu erken seçim olarak yorumlatır." dedi.

Bahçeli, seçime ilişkin sloganın belli olup olmadığı sorusuna, partililerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bahçeli, "İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağına ilişkin soru işareti var. Ne diyorsunuz İYİ Parti seçime katılabilecek mi?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Burada biraz dikkatli olmak lazım. Dikkatimiz şuradadır; 'Seçim 15 Temmuz'da olacaktır' sloganıyla siyasallaşma sürecine girenler, 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalar, 15 Temmuz'dan 6 ay öncesinde seçime girebilir bir parti niteliğine kavuşması lazımdı. Kavuşup kavuşmadığını biz bilemiyoruz, ilgi alanımızda da değil. Yüksek Seçim Kurulu, 'Seçime girebilir' diyorsa bir emek boşa gitmemiş olur. Seçime de girsin, ne olacak seçime girince? Başka partilerden almaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteriyoruz."

"Bozkurt tarihimizden gelen bir işarettir"

"Sayın Cumhurbaşkanından gelen bir bozkurt işareti var. Siz MHP lideri olarak nasıl yorumlarsınız?" sorusu üzerine Bahçeli, "Bozkurt tarihimizden gelen bir işarettir. Zaman zaman bizler yaptık, bizden evvel başkaları yaptı. Şimdi Türkiye'de bozkurt işaretini yapmayan kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu yaptı, saygı duyduk. Başbakanımız yaptı, saygı duyduk. Recep Tayyip Erdoğan yapınca niye kıskanalım." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, "Seçimler FETÖ'nün siyasi ayağının temizlenmesi için bir fırsat mı?" sorusuna ise "Olması lazım. MHP, bu siyasi ayaktan kurtulmak istiyor varsa. O konuda da takipteyiz." karşılığını verdi.

Sandık güvenliğiyle ilgili "MHP'nin 500 bin görevliyle sandıkların güvenliğini sağlayacağı"na ilişkin açıklamaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "500 bin rakamını arkadaşlarımız söylemiştir. Birçok kişi bazı rakamlar vermiştir. Biz de bunların altında kalamayız. Feti Bey çok değerli bir ülküdaşımızdır, bunların hiçbirisinin altında kalmaz, isterse 1 milyonu da çağırabilir." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Esin Işık,Sinan Uslu



