657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri seçimlerden sonra yapılacak

EDİRNE

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri nedeniyle planlandığı tarihten bir hafta sonrasına ertelendi.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, seçimler nedeniyle Türkiye Güreş Federasyonu ile yapılan ortak görüşmeler sonrası 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 09-15 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma olasılığının da göz önüne alınarak 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali tarihinde değişiklik yapılmasını uygun gördüklerini ifade etti.

Konuyla ilgili Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'la da görüştüğünü bildiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi, ikinci tura kalması halinde YSK kararında da ifade edildiği gibi 8 Temmuz 2018 tarihine denk geliyor. Bu da bizim önceden belirlediğimiz tarihe göre 657. Kırkpınar Güreşleri'nin final günü. Böyle olursa güreşleri yapma imkanımız yok. Bu henüz belli değil ama her ihtimali de değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle biz de federasyonla karşılıklı mutabakata vararak, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 09-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verdik. Kırkpınar güreşleri bu durumda 13-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Hazırlıklarımızı bu tarihlere göre yeniden güncelledik. Ayrıca güreşler ile ilgili tüm kurumlara da bugün yeni tarihleri bildiren resmi yazılarımızı gönderiyoruz."

Güncellenen tarihe göre, 13 Temmuz Cuma günü pehlivanlar Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşlere başlayacak, iki gün sürecek başpehlivan güreşleri sonrası, 15 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Türkiye'nin başpehlivanı belirlenmiş olacak.











