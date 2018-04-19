Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

anasayfa > spor 19.04.2018

Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

KONYA

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda, koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışmasının ardından futbolcular, 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale taktik çalışma ile sona erdi.

Muhabir: Basir Gülüm


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