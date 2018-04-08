Avrupa Tekvando Şampiyonası milli takım kadrosu belirlendi

Rusya'da yapılacak şampiyonada mücadele edecek 16 milli sporcu belli oldu.

ANKARA

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosu belirlendi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-13 Mayıs tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek şampiyonanın kadrosunu belirlemek için Çanakkale'de milli takım seçme müsabakaları gerçekleştirildi.

Erkeklerde 87 kiloda Ömer Fırat Çelik, kadınlarda 53 kiloda Zehra Döşüçukur, +73 kiloda Sude Bulut seçmeler sonucunda milli takıma girdi. Seçmelerin ardından şampiyonaya direkt katılacak sporcularla beraber 16 kişilik milli takım kadrosu netleşti.

Milli takım kadrosuna giremeyen ancak Avrupa Şampiyonası için kota alma ihtimali bulunan sporcular, 25-29 Nisan tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek WT Başkanlık Kupası'nda yarışacak. Bu organizasyonda başarılı olan tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'na ekstra kota alacak.

Ay-yıldızlı ekibin, 16 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosu şöyle:

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Emircan Turan (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Berkay Akyol (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Ömer Fırat Çelik (87 kilo), Ensar Uğuz (+87 kilo)

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (46 kilo), Zeliha Ağrıs (49 kilo), Zehra Döşüçukur (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman (62 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), Sude Bulut (+73 kilo)

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar