YALOVA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Yalova'daki Kartal Yuvası mağazasının açılışına katıldı. Mağaza önünde meşalelerle karşılanan Orman, taraftarların gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Muhteşem bir taraftar kitlemiz var. Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak taraftarımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim. İnşallah bu hoca, takım ve kulüp, bu sene de şampiyon olacak ve onları mutlu edecek." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı, transfer gündemleriyle ilgili bir soru üzerine, "Beşiktaş'ın gündeminde sadece şampiyonluk var. Onun haricinde UEFA'nın finansal fair-play kriterleriyle ilgili de hiçbir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, Göztepe'de forma giyen eski futbolcuları Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklaya gelen tepkiler hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı:

"Şampiyonluk yarışına doğru gidiyoruz. O gün de söyledim, olaylar başka yöne çekilmek istenecektir. Buradan tekrar söylüyorum, bunun altını çizerek de söylüyorum. Bir maksatla filan söylemem. Demba Ba sezon sonu geldiği zaman bakacağımız bir oyuncu. Camiamızla özdeşlemiş bir oyuncu. Sevdiğimiz bir oyuncu. Göztepe'de çok iyi işler yapıyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Konuyu alıp başka yerlere çekmeye çalışmak kimseye fayda getirmez. Benim bir söylemimde niyet belli. O niyetle de devam ediyorum ama birisi alıp bunu bir yerden bir yere götürmeye çalışmasın. Söyleyecek bir şey yok. Zaten yazılı da açıklama yaptım."



Muhabir: Yavuz Emrah Sever