İSTANBUL

Vodafone Park'ta "Lenovo Game On" alanın açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takım olarak çok tecrübeli olduklarını ve deneyimli bir teknik adamın görevini sürdürdüğünü belirterek, "Bu demek değildir ki diğer takımlar ve teknik adamlar tecrübesiz... Böyle bir algı oluşmasın. İki senenin şampiyonluk stresini yaşayan bir takımız. Süper Lig'de elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize inanıyoruz, ben buna çok inanıyorum." dedi.

"Ligde daha uzun bir süreç var"

Medipol Başakşehir maçını kaybederek önemli bir avantaj yitirdiklerine dikkati çeken Orman, şöyle devam etti:

"Ligde daha uzun bir süreç var. 7 maç var. Maalesef Başakşehir maçında kaybettiğimiz puanlarla elimizde olan avantajlardan birini kaybettik. Şu anda rakiplerimizin puan kaybetmesini beklemek durumundayız. Rakiplerin birbiriyle maçı olması avantaj gibi duruyor. Ama her ne olursa olsun rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil, Beşiktaş'ın maç kazanması önemli. Eminim ki top Beşiktaş'ın lehine dönecek."

"Demba Ba'nın Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum"

Orman, şu anda Göztepe forması giyen eski oyuncuları Demba Ba'nın yeni sezonda kadrolarında olmasını istediklerini dile getirdi.

Demba Ba'nın çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Orman, "Geçen sezonki sakatlıkları oynamaması için bir nedendi. Şimdi kontratı da bitti. Demba Ba'nın önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Vagner Love, Göztepe maçında oynamayacak

Mevcut kadroda bulunan oyuncuların performansını değerlendiren Orman, sakatlığı nedeniyle Vagner Love'ın Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyeceğini söyledi.

Oyuncuların performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Orman, şunları kaydetti:

"Bu teknik bir konu. Netice itibarıyla Beşiktaş camiasının başkanıyım. Fikrim olsa da teknik konuda yorum yapmak istemem. Dün aldığım bilgiye göre Vagner Love'ın lifi kopmuş, bu hafta olmayacak gibi duydum. Beşiktaş'ın büyük bir kadrosu var. Negredo da çok başarılı. Gol atamasa da çok gayretli. Hollanda-Portekiz maçında Hollanda'nın santrforu Babel'di. Mustafa Pektemek var. Önümüzdeki 7 maçta galibiyet alabilecek güçteyiz."

"Lens, üzerine yorum yapılacak bir oyuncu değil"

Orman, performansından dolayı eleştirilen Jeremain Lens konusundaki soruya, "Kendisine de söyledim. Lens'i transfer ederken de aynı fikirdeydim, bugün de aynı fikirdeyim. Lens, üzerine yorum yapılacak bir oyuncu değil. 20-22 yaşında olsa 'kendisinden olur mu' denilecek bir oyuncu değil. Kapasitesi belli bir oyuncu. Adaptasyon süreçleri, bazı zamanlar güven sorunları olabiliyor. Lens, tartışılacak bir oyuncu değil, Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edeceğinden eminim." yanıtını verdi.

Fikret Orman, ligde 1959 öncesindeki şampiyonlukların da sayılması gerektiği yönündeki düşüncelerin gündem değiştirmeye dönük tavırlar olduğunu ve kendilerinin bu konuları şu an düşünmediklerini sözlerine ekledi.



Muhabir: Ercan Doğan