Dünya Rafting Şampiyonası için Dalaman favori

Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Barmaz, Dalaman'ın Dünya Şampiyonası için çok uygun bir yer olduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA/Osman Akça

MUĞLA - Osman Akça

Uluslararası katılımlı R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları organizasyonu, 4-8 Nisan'da Muğla'nın Dalaman ilçesinde yapıldı.

Dalaman Çayı'nda düzenlenen yarışlara erkekler ve kadınlarda 51 takımdan yaklaşık 350 sporcu katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, İtalya, İran, Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna'dan sporcuların katıldığı yarışları, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı İtalyan Danilo Barmaz da izledi.

Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Rafting Federasyonunun yeni bir federasyon olduğunu belirterek, Türkiye'de rafting sporu için çok güzel çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Dalaman'da bulunmaktan çok memnun olduğunu vurgulayan Barmaz, "Bu uzun bir yol. Yeni bir federasyonuz. Bu, yolu döşemek için koyduğumuz ilk tuğla oluyor. R4 Rafting Türkiye Şampiyonası ilk organizasyon. Burada en önemli üç unsur var. İnsanların raftinge olan tutkusu, muhteşem, leziz ve temiz bir su. Tabii ki organizasyonda çalışan 7'den 70'e herkesin vermiş olduğu emek." diye konuştu.

"Şampiyona Dalaman'da olacak gibi"

Belediye, kaymakamlık ve valilik ile lokal yönetimlerin çalışmalarının ve ilgisinden de ayrıca memnuniyet duyduğunu dile getiren Barmaz, şöyle konuştu:

"Şehir halkı olarak herkesin bu organizasyona katkıda bulunması çok güzel. Bu benim çok hoşuma gitti. Benim tabii ki Türk federasyonuna komplimanlarım ve güzel sözlerim olacak. Onlara çok teşekkür ediyorum. Rafting için çok iyi şeyler yapıyorlar. Raftingin geleceği için çok güzel adımlar atıyorlar. Buradaki imkanları, olanakları ve güzellikleri gördükten sonra bunlara sırtımı dönemem, gözlerimi kapayamam. Burası Dünya Şampiyonası için çok uygun bir yer. Bunu şu anda ben söyleyemem, tek başıma karar veremem. Dünya Rafting Federasyonu ve yerel yönetimler tekrar masaya oturup bu işi konuşacaklar. Ben biraz içeriden bilgi sızdırayım; şampiyona Dalaman'da olacak gibi ama bunu tek bir kişinin açıklaması doğru olmaz. 2019 takvimi şu an açık değil ama resmi web sayfamızda yayınlandığında oradan bakılabilir."

Yardımcı: Başvurumuzu yaptık

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ise yönetim kurulu toplantısında, Dünya Şampiyonası'nın Dalaman'da yapılması için resmi dilekçeyi sunduklarını açıkladı.

Kendisinin de yönetimde olduğuna dikkati çeken Yardımcı, "Bunu Avrupa'daki ilk toplantıda görüşeceğiz. İnşallah iyi bir sonuç çıkacak. Dalaman için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dalaman'ın parkurunu şampiyona için uygun hale getireceğiz. Biraz daha tribün alanlarını yapacağız. Nehrin debisini arttırarak dünya standartlarına uygun hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

Yardımcı, R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'nın, Dalaman'daki 1. ayak yarışlarının bittiğini, Rize'de 4-9 Mayıs'ta yapılacak 2. ayak yarışlarıyla tamamlanacağını ve sonuçların o zaman ortaya çıkacağını kaydetti.