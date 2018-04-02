En küçük Türk sporcu piste çıktı

Milli sporcu Alp Hasan Aksoy, Orta ve Doğu Avrupa Rotax Max Challenge serisinde 13. oldu.

ANKARA

Türkiye Karting Şampiyonası mini kategori sporcularından Alp Hasan Aksoy, 5 yarıştan oluşan Orta ve Doğu Avrupa Rotax Max Challenge (CEE) serisi micro max kategorisinde yarışarak en küçük Türk sporcu unvanını elde etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'da düzenlenen yarışlarda 18 ülkeden 45 sporcu mücadele etti.

İlk grupta yer alan Aksoy, yağmur altında gerçekleşen turlarını yedinci tamamlarken, kuruyan pistte ikinci grubun daha hızlı turlar atmasıyla milli sporcu 21. sıraya geriledi. Alp, eleme yarışlarına 21. sıradan başlayarak, ilk elemeyi 19, ikinci elemeyi ise 13. sırada tamamlamayı başardı.

7 yaşındaki Alp Aksoy, 7-11 yaş aralığındaki sporcuların katılımına açık micro kategorisinde, 34 kişilik final grubuna 22. sıradan katılmaya hak kazandı.

Final serisinde yarışan en küçük sporcu olan Aksoy, finali 13. sırada tamamladı.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş