Erzurum 2026 Kış Olimpiyatları adaylığı diyalog sürecine başvuru yaptı

Erzurum, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday olmak isteyen kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvurusunu yaptı.

ANKARA

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Erzurum, 2026 Olimpiyat Oyunları adaylığında Graz (Avusturya), Calgary (Kanada), Sapporo (Japonya), Sion (İsviçre), Stockholm (İsveç) ve Cortina/Milano/Torino (İtalya) kentleri ile yarışacak.

Diyalog sürecinde, aday kentler ve milli olimpiyat komiteleri, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemenin getireceği avantajlar ve yükümlülükleri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile değerlendirme şansı bulacak.

Resmi teklifin yapılmasının gerekmediği ve bir garanti talep edilmeyen bu süreçte IOC, teknik uzman ve ekiplerini ilgili kentlere göndererek hazırlık ve değerlendirme süreçlerini yerinde inceleyecek ve bir teknik rapor hazırlayacak. Bu rapor kapsamında diyalog sürecini başarıyla tamamladığı yönünde onay verilen kentler, resmi adaylık başvurusu yapmaya hak kazanacak.

IOC, son dönemde uyguladığı Olimpik Gündem 2020 ve Yeni Norm yaklaşımı ile ev sahibi kentlerin halihazırda gerekli imkanların çoğuna büyük ölçüde sahip olmasını, daha az sayıda yeni yatırım ve tesis yapmasını ve mümkün olduğunca en düşük bütçe ile oyunları organize etmesini bekliyor.

Erzurum'un uluslararası organizasyon tecrübesi

Erzurum, bugüne kadar ev sahipliği yaptığı birçok uluslararası spor organizasyonu ile 2026 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için ciddi bir aday konumunda bulunuyor.

Kent, daha önce 2011 Kış Üniversite Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası, ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası, FIS SBX Snowboard Dünya Kupası gibi büyük ölçekli organizasyonları başarılı şekilde düzenlemişti.

Türkiye, tarihinde ilk kez Kış Olimpiyatları adaylığına başvuruda bulunurken, daha önce 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2020 Yaz Olimpiyatlarına aday olmuş ancak ev sahipliği yapma hakkı kazanamamıştı.