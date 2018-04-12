IOC heyeti Erzurum'da mayıs ayında inceleme yapacak

IOC'den bir heyet, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday olmak isteyen kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvuru yapan Erzurum'a mayıs ayında gelerek, inceleme yapacak.

ERZURUM

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) bir heyetin, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday olmak isteyen kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvuru yapan Erzurum'a mayıs ayında gelerek, inceleme yapacağını belirtti.

Valilik Salonu'nda düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları hazırlık toplantısında konuşan Vali Azizoğlu, Erzurum'un 2011 yılından beri çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptığını ve hepsinden de yüzünün akıyla çıkmayı başardığını vurguladı.

Erzurum'da 2017'de yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) katılan 35'e yakın ülkeden sporcu ve misafirlerin çok mutlu bir şekilde ayrılmalarının sağlandığını aktaran Azizoğlu, "2026 Kış Olimpiyatları'nın Türkiye tarafından yapılmış olması, Türkiye'yi olimpiyat tarihinde önemli bir yere oturtacak. Artık Türkiye, dünyadaki olimpiyatları organize eden ülkelerden bir tanesi haline gelecek." dedi.

Azizoğlu, IOC heyetinin, mayıs ayında diyalog sürecini başlatan Erzurum'a gelerek incelemelerde bulunacağını bildirerek, şöyle konuştu:

"Heyet, kış olimpiyatlarıyla ilgili Erzurum'un bu işi yapıp yapamayacağı husunda bir rapor hazırlayacak. Bu rapor hazırlanmadan önce ilgili tüm kurumlar olarak bir araya gelerek, mevcut durum ve yapılabilecekleri heyet gelmeden değerlendirmek istedik. Erzurum'u kış olimpiyatlarına uygun bir şehir olarak raporlamalarını sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösterelim istiyoruz. Olimpiyatların 25'incisi yapılacak, plakamız da 25. 25 plakalı Erzurum, 25. Kış Olimpiyatları'na inşallah 2026 yılında ev sahipliği yapmış olacak."

Erzurum'un adaylığı durumunda çok önemli yatırımların yapılacağını ifade eden Azizoğlu, "Olimpiyat, Erzurum'un kabuğunu kırması, bölgenin en önemli şehirlerinin başında gelmesi ve aynı zamanda kış sporları açısından dünyadaki marka şehri haline gelmesini sağlayacak. Erzurum'un tanınmasına, bilinmesine, sanayi, turizm ve ticaretinin gelişmesine de katkı sunacaktır. 2026'ya niye bugünden başlıyoruz? Çünkü önümüzde çok uzun bir zaman var ama iş var. Bunların tamamlanması, yetiştirilmesi zaman alacak. Onun için bugünden bu işe başlayacağız. Önümüzdeki ilk sınavımız mayıs ayındaki seçmeler. Bu 7 aday ülke, 2 veya 3'e düşürülecek diye tahmin ediyorum. Biz bu ilk 3 arasına girenlerden olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Azizoğlu, bakan, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, mahalli idareler, basın, tüm kurum ve kuruluşlarla beraber bu süreci bir seferberlik anlayışı içinde, bir milli vazife olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kış turizmi kenti olması dolayısıyla böyle bir olimpiyatın Erzurum'un tanıtımına önemli katkıları olacağına inandıklarını dile getirdi.

Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkan Vekili Fatih Kıyıcı ile çok sayıda kurum yetkilisinin hazır bulunduğu toplantı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in sunumuyla tamamlandı.

Muhabir: Fahrettin Gök

