'Kış sporlarının başkenti'nde olimpiyat heyecanı

Kış turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak gösterilen Erzurum, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın ev sahipliği için iddialı.

ERZURUM - Yunus okur

Erzurum'un, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday olmak isteyen kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvuru yapması kentte heyecan uyandırdı.

Türkiye'de "Kış sporlarının başkenti" olarak görülen Erzurum, bugüne kadar ev sahipliği yaptığı birçok uluslararası spor organizasyonu ile 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için ciddi bir aday konumunda bulunuyor.

Atlama kuleleri, buz pateni, buz hokeyi, curling salonlarının yanı sıra dünyaca ünlü Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerine sahip olan şehir, uluslararası birçok organizasyonu başarıyla tamamlama tecrübesiyle de adından söz ettiriyor.

Kent, daha önce 2011 Kış Üniversite Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası, ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası, FIS SBX Snowboard Dünya Kupası gibi organizasyonları başarılı şekilde düzenlemişti.

Türkiye, tarihinde ilk kez kış olimpiyat ve paralimpik oyunları adaylığına başvuruda bulunurken, daha önce 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na aday olmuş ancak ev sahipliği yapma hakkı kazanamamıştı.

Azizoğlu: "Şehirde heyecan ve adaylık inancı var"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için adaylık başvurusunda bulunan şehirlerin arasından sıyrılarak, kentte olimpiyat coşkusunu yaşayacaklarına inandıklarını belirtti.

Erzurum'un kış sporları tesisleri açısından çok iyi durumda olduğunu dile getiren Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim plakamız 25, 2026'da olimpiyatların 25'incisi düzenlenecek. 2011 Kış Üniversite Oyunları da şehrimizde gerçekleşmişti. O zaman da oyunların 25'incisi ilimizde düzenlenmişti. Olimpiyatların 25'incisi de Erzurum plakasıyla ilimizde yapılacak diye umut ediyoruz. Erzurum'un bütün kurumları, herkes yoğun bir çalışma içerisinde. İnsanlarımızın ve şehrimizin bu heyecanı taşımış olması, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı Erzurum'un alacağına olan inancı kuvvetlendirmekte."

"Tecrübemizi 2011 ve 2017'de göstermiştik"

Azizoğlu, kentin önceki uluslararası organizasyonları başarıyla gerçekleştirdiğini ifade ederek, altyapı konusunda çok ciddi bir eksiklerinin olmadığını anlattı.

Havalimanında kışın sis nedeniyle meydana gelen ulaşım sıkıntısını da yeni teknolojik cihazlarla giderdiklerine dikkati çeken Azizoğlu, "Bu olimpiyatların Erzurum'da yapılması demek, kentin kış sporları alanında bir marka şehir olduğunu dünyaya ispat etmek demektir. Bunu 2011 ve 2017'de yapılan organizasyonlarla gösterdik. 2026 yılı bu başarılarımızın taçlandırılması olacak. Artık böylece Erzurum, dünyada adından söz ettiren birkaç önemli şehirden biri haline gelecek." diye konuştu.

Sekmen: "Şehrimiz, sınavları başarıyla atlattı"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na adaylığı, resmen müracaat ederek belgelemiş olduklarını söyledi.

Sonraki yılın eylül ayında başvuruların değerlendirileceğini ve aday ülkelerin tespit edileceğini ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Daha önce 2011 Kış Üniversite Oyunları şehrimizde gerçekleşti. Onun akabinde 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) şehrimizde yapıldı. Şehrimiz, bu sınavları başarıyla atlattı. Şehrimizde 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı gerçekleştirmek üzere birçok tesis mevcut. Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığı döneminde şehrimize bu tesisleri kazandırmıştı. Eksik kalan tesisleri de tamamlamak istiyoruz."

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, 2026 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın adaylarından Erzurum'daki kış sporları merkezlerini havadan görüntüledi.