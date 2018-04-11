Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

KONYA



Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topa sahip olma ve 6'ya 3 pas çalışması ile devam eden antrenman, 3 takım halinde oynanan çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Amir Hadziahmetovic ve Wilfred Moke takımdan ayrı çalıştı.

Muhabir: Basir Gülüm